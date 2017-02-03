 إنقاذ حياة طفل ابتلع قطعة معدنية بمستشفى بريدة المركزي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 6 فبراير 2017 ميلاديا

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إنقاذ حياة طفل ابتلع قطعة معدنية بمستشفى بريدة المركزي

إنقاذ حياة طفل ابتلع قطعة معدنية بمستشفى بريدة المركزي
المناطق - واس

نجح فريق طبي بمستشفى بريدة المركزي، في إنقاذ حياة طفل عمره سنة وأربعة أشهر بعد ابتلاعه قطعة معدنية “مسمار” تسبب في انسداد مجرى التنفس.
وكان الطفل قد أحضر لقسم الإسعاف والطوارئ وهو يعاني من حالة اختناق شديد وعدم القدرة على التنفس مع إفرازات شديدة من الفم والأنف وهو في حالة تهيج شديد مع نقص في نسبة أكسجين الدم وعلى الفور تم إجراء الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة حيث تبين
وجود قطعة معدينة ” مسمار ” في مجرى التنفس العلوي عند مدخل الحنجرة غطّت لسان المزمار وعلى الفور نقل الطفل إلى غرفة العمليات،وتم استخراج القطعة المعدنية بواسطة المنظار بنجاح ولله الحمد ، وعاد الطفل إلى وضعه الطبيعي .

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