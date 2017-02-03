 بالفيديو..كذب ادعاءات الحوثيين والإيرانيين بشأن استهداف الفرقاطة السعودية بصاروخ موجّه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 6 فبراير 2017 ميلاديا

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بالفيديو..كذب ادعاءات الحوثيين والإيرانيين بشأن استهداف الفرقاطة السعودية بصاروخ موجّه

بالفيديو..كذب ادعاءات الحوثيين والإيرانيين بشأن استهداف الفرقاطة السعودية بصاروخ موجّه
المناطق_الرياض

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أمس،  مقطع فيديو قالوا إنه للحظة الهجوم الانتحاري الذي استهدف فرقاطة جلالة الملك “المدينة” قرب سواحل “الحديدة” الأسبوع الماضي.

وأظهر مقطع الفيديو زيف ادعاءات المتمردين الحوثيين وزعمهم بأنهم استهدفوا الفرقاطة بصاروخ موجه عن بعد.

وأظهر الفيديو اقتراب زورق انتحاري حوثي بشكل سريع من الفرقاطة الأمر الذي تسبب بانفجار عنيف، على عكس المقطع الذي بثته مليشيات الحوثي قبل أيام وتداولته وسائل إعلام إيرانية وروسية يظهر استهداف الفرقاطة بصاروخ موجه عن بعد ما تسبب بإحداث انفجارات هائلة.

ومع وصول الفرقاطة إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة بموعدها المحدد لها أمس، كذب ادعاءات الحوثيين ووسائل الإعلام الإيرانية المظللة التي زعمت غرق الفرقاطة “المدينة”.

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