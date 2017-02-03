 التحاق 840 متدرباً مستجداً بالكلية التقنية نجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 6 فبراير 2017 ميلاديا

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التحاق 840 متدرباً مستجداً بالكلية التقنية نجران

التحاق 840 متدرباً مستجداً بالكلية التقنية نجران
المناطق - نجران

التحق 840 متدرباً مستجداً أمس، في البرنامج التدريبي بالكلية التقنية بنجران ، لمرحلة الدبلوم في تخصصات الدعم الفني، والبرمجيات، والمحاسبة، والقوى الكهربائية، والإنتاج، والمحركات والمركبات.
ودعا عميد الكلية التقنية بنجران محمد بن علي زبعان الصقري، المتدربين المستجدين إلى الجد والاجتهاد والمثابرة لتحقيق أعلى الدرجات والحرص على معرفة جميع اللوائح والأنظمة خصوصًا فيما يتعلق بحساب المعدل التراكمي ، مقدمًا شكره لوكلاء الكلية ولرؤساء الأقسام ومدير القبول والتسجيل ولجان الجداول بالأقسام التدريبية على الجهود المبذولة لإنجاز أعمال القبول والتسجيل وأعمال الجداول التدريبية بالأقسام في وقت مبكر لضمان انطلاق العملية التدريبية بالكلية .

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