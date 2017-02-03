زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب جنوب غرب إسطنبول دون معلومات عن الخسائر

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر ولاية جناق قلعة جنوب غرب اسطنبول صباح اليوم الاثنين.

وقال أورهان طافلي والي جناق قلعة: إن الزلزال الذي شعر به سكان اسطنبول، لم يسفر وفقا للمعلومات الأولية عن ضحايا أو أضرار.

وأضاف أن فرق رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ توجهت لمركز الزلزال في منطقة أيواجيك للتأكد من عدم تسببه في خسائر.

وذكرت دائرة الزلازل التابعة لإدارة الكوارث، أن الهزة الأرضية وقعت في الساعة 0351 بتوقيت جرينتش ومركزها يقع على عمق 9.25 كيلومترا تحت سطح الأرض.