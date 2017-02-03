 الأرصاد: فرصة لهطول أمطار على مناطق القصيم والرياض والشرقية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 6 فبراير 2017 ميلاديا

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الأرصاد: فرصة لهطول أمطار على مناطق القصيم والرياض والشرقية

الأرصاد: فرصة لهطول أمطار على مناطق القصيم والرياض والشرقية
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم “الإثنين” أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على المناطق الغربية والوسطى والشرقية من المملكة، مع فرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق القصيم والرياض والشرقية.

وأشارت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس إلى أنه من المتوقع تكون سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية والشرقية لمرتفعات المدينة المنورة، كذلك على الأجزاء الساحلية الجنوبية من غرب وجنوب غرب المملكة.

وأضافت أنه من الممكن تكون الضباب خلال أوقات الليل والصباح الباكر على مرتفعات عسير والباحة والطائف.

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