“القطرية” تسجل أطول رحلة جوية في التاريخ

وأكملت طائرة “بوينغ 777” مسافة 14535 كم بدون توقف، محطمة بذلك الرقم القياسي السابق لطيران الإمارات العام الماضي، في رحلة قطعت 14200 كم من دبي إلى أوكلاند.

وعبرت الطائرة 10 مناطق زمنية أثناء رحلتها الماراثونية قبل أن تهبط عند الساعة 7:25 صباح الاثنين في التوقيت المحلي لنيوزيلندا.

وشمل طاقم الطائرة 4 طيارين، و15 مضيفة طيران ساعدوا بتقديم 1100 كوب من القهوة والشاي، و2000 مشروب بارد، بالإضافة إلى 1036 وجبة أثناء مدة الرحلة.

يذكر أن الرحلة الجوية بين الدوحة وأوكلاند افتتحت حديثا، وقدّر وزير التجارة النيوزيلندي تود ماكلاي الأرباح الناتجة عن افتتاحه بما يزيد عن 36 مليون دولار أميركي.