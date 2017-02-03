“العمل” تدرج 35 ألفاً في برنامج الإعانات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة

أدرجت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 35,150 ألف حالة في قائمة الانتظار لبرنامج الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة، بعد تحديث بياناتهم الشخصية.

وأوضح وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية عبدالحكيم الشهراني، أن الصرف لمن تم إدراجه في البرنامج بدأ في شهر ربيع الآخر، مبيناً أنه تم إدراج من تنطبق عليهم شروط الاستحقاق بعد بدء التطبيق بشكل آلي، وإيقاف إعانة غير المستحقين.

وأشار إلى أن، الوزارة تمكنت من ضم معظم الأشخاص على قائمة الانتظار والمستحقين وفقاً لبرنامج الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة، مبيناً أن العدد المتبقي على القائمة 1,642 حالة فقط، يجري الإعداد لضمهم في وقت لاحق.

وأضاف أنه، تم إشعار جميع المستفيدين الذين تم ضمهم والبالغ عددهم 35,150 ألف حالة برسالة نصية تحتوي على إمكانية تحققهم من حالة حسابهم البنكي “الآيبان”، من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية على موقع الوزارة، منوهاً بأنه سيتم أيضاً إشعار المستفيدين الذين تم ضمهم ولم يتم تحديث بياناتهم برسالة نصية.

وقال إنه، بإمكان كافة المستفيدين من برنامج الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين تم إلحاقهم بالبرنامج ولم يتم تحديث بياناتهم، استكمال هذه الإجراءات من خلال بوابة الوزارة للخدمات الإلكترونية.