 “العمل” تدرج 35 ألفاً في برنامج الإعانات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 6 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

السفراء المعينون يؤدون القسم أمام خادم الحرمين .. ويتشرفون بالسلام عليه السيطرة على حريق مركز الشيخ جابر الثقافي في الكويت وظائف إدارية وصحية شاغرة في جامعة جدة أمطار خفيفة على محافظات منطقة الرياض هل تعلم أن كثرة السفر تؤثر في أخلاقيات المسافر ! رئيس هيئة الأركان اليمني: الخسائر والهزائم المتلاحقة للعدو ستؤتي أكلها قريبا “العمل” تدرج 35 ألفاً في برنامج الإعانات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة “القطرية” تسجل أطول رحلة جوية في التاريخ الأرصاد: فرصة لهطول أمطار على مناطق القصيم والرياض والشرقية زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب جنوب غرب إسطنبول دون معلومات عن الخسائر التحاق 840 متدرباً مستجداً بالكلية التقنية نجران بالفيديو..كذب ادعاءات الحوثيين والإيرانيين بشأن استهداف الفرقاطة السعودية بصاروخ موجّه

“العمل” تدرج 35 ألفاً في برنامج الإعانات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة

“العمل” تدرج 35 ألفاً في برنامج الإعانات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة
المناطق_الرياض

أدرجت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 35,150 ألف حالة في قائمة الانتظار لبرنامج الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة، بعد تحديث بياناتهم الشخصية.
وأوضح وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية عبدالحكيم الشهراني، أن الصرف لمن تم إدراجه في البرنامج بدأ في شهر ربيع الآخر، مبيناً أنه تم إدراج من تنطبق عليهم شروط الاستحقاق بعد بدء التطبيق بشكل آلي، وإيقاف إعانة غير المستحقين.
وأشار إلى أن، الوزارة تمكنت من ضم معظم الأشخاص على قائمة الانتظار والمستحقين وفقاً لبرنامج الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة، مبيناً أن العدد المتبقي على القائمة 1,642 حالة فقط، يجري الإعداد لضمهم في وقت لاحق.
وأضاف أنه، تم إشعار جميع المستفيدين الذين تم ضمهم والبالغ عددهم 35,150 ألف حالة برسالة نصية تحتوي على إمكانية تحققهم من حالة حسابهم البنكي “الآيبان”، من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية على موقع الوزارة، منوهاً بأنه سيتم أيضاً إشعار المستفيدين الذين تم ضمهم ولم يتم تحديث بياناتهم برسالة نصية.

وقال إنه، بإمكان كافة المستفيدين من برنامج الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين تم إلحاقهم بالبرنامج ولم يتم تحديث بياناتهم، استكمال هذه الإجراءات من خلال بوابة الوزارة للخدمات الإلكترونية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>