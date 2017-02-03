رئيس هيئة الأركان اليمني: الخسائر والهزائم المتلاحقة للعدو ستؤتي أكلها قريبا

دعا رئيس هيئة الأركان العامة في اليمن اللواء الركن محمد علي المقدشي مليشيات الانقلابيين العودة إلى صوابهم والتوقف عن الزج بالمدنيين في معركة خاسرة.
وأشار اللواء المقدشي خلال زيارته الميدانية اليوم لوحدات الجيش الوطني المقاتلة في جبهة ميدي، إلى أن الخسائر والهزائم المتلاحقة للعدو ستؤتي أكلها قريبًا ويتحقق النصر على الانقلابيين.
وأكد رئيس هيئة الأركان اليمني، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن قوات التحالف تقوم بدور فاعل في هذه المعركة التاريخية، منوهًا بالانتصارات المحرزة في جبهة ميدي خلال اليومين الماضيين.
التعليقات (٠) اضف تعليق