رئيس هيئة الأركان اليمني: الخسائر والهزائم المتلاحقة للعدو ستؤتي أكلها قريبا

دعا رئيس هيئة الأركان العامة في اليمن اللواء الركن محمد علي المقدشي مليشيات الانقلابيين ‏العودة إلى صوابهم والتوقف عن الزج بالمدنيين في معركة خاسرة.‏

وأشار اللواء المقدشي خلال زيارته الميدانية اليوم لوحدات الجيش الوطني المقاتلة في جبهة ‏ميدي، إلى أن الخسائر والهزائم المتلاحقة للعدو ستؤتي أكلها قريبًا ويتحقق النصر على ‏الانقلابيين.‏

وأكد رئيس هيئة الأركان اليمني، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن قوات ‏التحالف تقوم بدور فاعل في هذه المعركة التاريخية، منوهًا بالانتصارات المحرزة في ‏جبهة ميدي خلال اليومين الماضيين.‏