 رئيس هيئة الأركان اليمني: الخسائر والهزائم المتلاحقة للعدو ستؤتي أكلها قريبا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 6 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

السفراء المعينون يؤدون القسم أمام خادم الحرمين .. ويتشرفون بالسلام عليه السيطرة على حريق مركز الشيخ جابر الثقافي في الكويت وظائف إدارية وصحية شاغرة في جامعة جدة أمطار خفيفة على محافظات منطقة الرياض هل تعلم أن كثرة السفر تؤثر في أخلاقيات المسافر ! رئيس هيئة الأركان اليمني: الخسائر والهزائم المتلاحقة للعدو ستؤتي أكلها قريبا “العمل” تدرج 35 ألفاً في برنامج الإعانات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة “القطرية” تسجل أطول رحلة جوية في التاريخ الأرصاد: فرصة لهطول أمطار على مناطق القصيم والرياض والشرقية زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب جنوب غرب إسطنبول دون معلومات عن الخسائر التحاق 840 متدرباً مستجداً بالكلية التقنية نجران بالفيديو..كذب ادعاءات الحوثيين والإيرانيين بشأن استهداف الفرقاطة السعودية بصاروخ موجّه

رئيس هيئة الأركان اليمني: الخسائر والهزائم المتلاحقة للعدو ستؤتي أكلها قريبا

رئيس هيئة الأركان اليمني: الخسائر والهزائم المتلاحقة للعدو ستؤتي أكلها قريبا
المناطق- وكالات

دعا رئيس هيئة الأركان العامة في اليمن اللواء الركن محمد علي المقدشي مليشيات الانقلابيين ‏العودة إلى صوابهم والتوقف عن الزج بالمدنيين في معركة خاسرة.‏

وأشار اللواء المقدشي خلال زيارته الميدانية اليوم لوحدات الجيش الوطني المقاتلة في جبهة ‏ميدي، إلى أن الخسائر والهزائم المتلاحقة للعدو ستؤتي أكلها قريبًا ويتحقق النصر على ‏الانقلابيين.‏

وأكد رئيس هيئة الأركان اليمني، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن قوات ‏التحالف تقوم بدور فاعل في هذه المعركة التاريخية، منوهًا بالانتصارات المحرزة في ‏جبهة ميدي خلال اليومين الماضيين.‏

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>