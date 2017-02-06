 وظائف إدارية وصحية شاغرة في جامعة جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 6 فبراير 2017 ميلاديا

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وظائف إدارية وصحية شاغرة في جامعة جدة

وظائف إدارية وصحية شاغرة في جامعة جدة
المناطق - الرياض

بدأت جامعة جدة مرحلة تسليم المستندات إلكترونياً للوظائف التي أعلنت عنها في وقت سابق عبر موقعها على الإنترنت.

ودعت جامعة جدة المتقدمين والمتقدمات لشغل الوظائف الإدارية والصحية المعلن عنها سابقاً لاستكمال الإجراءات ورفع المستندات المطلوبة الخاصة بهم إلكترونياً ابتداء من اليوم الأحد ولمدة شهر.

وكان المشرف العام على المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم جامعة جدة عبدالمجيد الغامدي قد أوضح في وقت سابق أن رفع جميع المستندات للمتقدمين والمتقدمات المعلن عنها سابقاً سوف يتم إلكترونياً عبر رابط خاص بموقع الجامعة وخلال الفترة المحددة المعلنة ولن يقبل التسليم اليدوي.

وأشار متحدث جامعة جدة إلى أن فترة الرفع يعقبها مرحلة فرز إلكتروني سوف يعلن عن موعدها لاحقاً، ومن ثم تتم دعوة من تتحقق فيهم الشروط من المتقدمين والمتقدمات للمقابلة الشخصية والمفاضلة والتي سوف تعلن في حينها.

وأوضح أن جامعة جدة تستقبل الطلبات إلكترونياً نظراً للأعداد الكبيرة للمتقدمين والمتقدمات، مشيراً إلى أن عدد المتقدمين والمتقدمات للوظائف التي أعلنتها جامعة جدة وعددها (125) وظيفة إدارية وصحية بلغ نحو (80 ألف) متقدم ومتقدمة.

تفاصيل التقديم

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