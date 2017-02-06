قرية عسير التراثية تنوع في عرض الإنتاج الزراعي يجذب الزوار

تمتاز قرية عسير في الجنادرية بعرض المنتجات الطبيعية للمنطقة والتي تتمثل في المنتجات الزراعية بكل أنواعها وتحويلها إلى منتجات متنوعة.

ويعد منتج معمول تمر الصفري من أهم المنتجات التي تشتهر بها القرية كونها حضيت بحشو تمر الصفري الذي تشتهر به مدينة بيشة في منطقة عسير، والذي يحوي على عناصر غذائية مكتملة، ويؤكد خالد بن علي العايض أحد المستثمرين في قطاع الصناعات التحويلية للتمور أن منتج تمر الصفري من أبرز المنتجات المرغوبة لدى زوار قرية عسير التراثية كونه يمكن تخزينه لفترات طويلة ويتم استخدامه مع القهوة العربية أثناء تقديم الضيافة وبالتالي هو أبرز المنتجات التي ظهرت مؤخراً في السوق المحلية.

وتُشكل منتجات العسل والسمن البري وزيت السمسم وطحين البُر ٧٠٪ من المنتجات المحلية التي تعرضها المنطقة كون منطقة عسير تمتاز بتنوع التضاريس والمناخ مما شكل تنوعاً في القطاع الزراعي والانتاجي وفق المعطيات البيئية التي أثرت منطقة عسير بتلك المنتجات.

ويشير المهندس فهد الفرطيش مدير عام الزراعة في منطقة عسير إلى أن المنطقة تعتبر من أثرى مناطق المملكة في التنوع الإنتاجي الزراعي وبالتالي فإنها تنظم فعاليات مهرجان العسل والتمر والعنب وقريباً السمسم والسمن البري وغيرها من المنتجات التي تستحق التسويق ويشير الفرطيش إلى أن مشاركة منطقة عسير لهذا لعام في الجنادرية ٣١ تعد من المشاركات النوعية والمميزة التي أسهمت في تجسيد المنتجات الطبيعية.