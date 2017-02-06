روسيا ترفض تصنيف إيران كدولة إرهابية

أعلن الكرملين الاثنين، أنه لا يتفق مع تقييم الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بأن إيران دولة إرهابية.

وكان ترمب، وصف إيران “بالدولة الإرهابية رقم واحد”، وقال إنها ترسل الأسلحة والمال إلى أماكن كثيرة، وذلك في مقابلة صحافية مع “فوكس نيوز”.

فيما اعتبر الاتفاق النووي الذي جرى التوصل إليه في يونيو 2015، بأنه أسوأ اتفاق “تفاوضي” على الإطلاق، وقال “كان بالإمكان أن يخرج بصيغة أفضل”.

وأشار ترمب إلى “استخفاف إيران بأميركا،” وحين سئل حول ما إذا كانت الأمور ستؤول إلى المواجهة مع طهران، أجاب “سنرى ماذا سيحدث”.

وأكد ترمب الذي اتهم خلال حملته الانتخابية بالاستفادة من قرصنة روسية لبيانات منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، أنه يحترم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لكن احترامه لا يعني بالضرورة إمكانية التفاهم، بحسب قوله.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان ترمب يحترم بوتين واصفاً إياه بـ”القاتل”، رد الرئيس الأميركي “ثمة قتلة كثيرون، وهل تعتقد أننا أبرياء؟”.