 بعد تسليمهم سماعات طبية تعليم جازان يعيد السمع لـ91 طالب وطالبة ممن يعانون من ضعف السمع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 6 فبراير 2017 ميلاديا

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بعد تسليمهم سماعات طبية تعليم جازان يعيد السمع لـ91 طالب وطالبة ممن يعانون من ضعف السمع

بعد تسليمهم سماعات طبية تعليم جازان يعيد السمع لـ91 طالب وطالبة ممن يعانون من ضعف السمع
المناطق _جازان

سلمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم الاثنين 91 سماعة طبية لضعاف السمع من الطلاب والطالبات ممن في سن ثلاث سنوات إلى 25 سنة.
واستقبل المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الأستاذ عيسى بن أحمد الحكمي في مكتبه بالإدارة بحضور مركز الأمير محمد بن ناصر للخدمات المساندة للتربية الخاصة ممثلة بمديرها الأستاذ محمد عبيري ظهر اليوم ثمانية طلاب ممن يعانون من ضعف في السمع برفقة أولياء الأمور، حيث سلم لهم السماعات الطبية والتي خصصت لهم وعلى بصمتهم بعد عملية صب القوالب في المركز وبرمجتها بما يتوافق مع احتياج الطالب.
وأوضح الحكمي خلال لقائه بالطلاب وأولياء أمورهم إلى أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان تقدم لهم هذه السماعات وذلك من مسؤوليتها في توفير كل ما يحتاجه الطلاب والطالبات في المدارس، لا سيما هؤلاء الفئة من الطلاب والذين يحتاجون عناية خاصة وتقديم كل ما يحتاجوه من خدمة سواء كانت تعليمية أو بما يساهم في تواصله مع أسرته ومجتمعه بكل سهولة ويسر.
مبينا إلى أن تقديم هذه السماعات اليوم جاءت حتى تساعدهم على سهولة التواصل مع من حولهم سواء كانت أسرته في منزله أو زملائه الطلاب ومعلميهم في المدرسة أو مع المجتمع المحيط بهم.
من جانبه أوضح مدير مركز الأمير محمد بن ناصر للخدمات المساندة للتربية الخاصة الأستاذ محمد عبيري إلى أنه بفضل الله قد تم استلام 91 سماعة والانتهاء من عملية صب القوالب الخاصة بها وبما يتوافق مع بصمة كل مستفيد من الطلاب والطالبات، مؤكدا إلى أن المركز يقدم خدماته لهم بعملية صيانة السماعات وصب القوالب وعمل الفحوصات إضافة إلى خدمات أخرى يقدمها لهم على مدار العام وللفئة العمرية من 3 سنوات إلى 25 عاما.
من جهة أخرى ثمن أولياء الأمور ما قام به تعليم جازان من توفير السماعات لأبنائهم الطلاب والطالبات ومجانا، معبرين عن شكرهم على مساهمته في تلبية احتياجات الطلاب والطالبات ممن يعانون من ظروف خاصة بتوفير مستلزماتهم والتي تساهم تجاوزها.

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