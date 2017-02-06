شركة تطوير للخدمات التعليمية تشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 31”

قام معالي وزير التعليم د. أحمد العيسى بافتتاح جناح مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام وشركة تطوير للخدمات التعليمية في مهرجان الجنادرية 31. حيث كان في استقبال معاليه سعادة المدير التنفيذي لمشروع تطوير د. أسامة الحيزان، وسعادة الرئيس التنفيذي للشركة د. محمد الزغيبي، وقيادات الشركة، واطلع معاليه على أبرز المنتجات والخدمات التي تعرضها الشركة لزوارها خلال أيام المهرجان.

وتشارك شركة تطوير للخدمات التعليمية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 31” بجناح متخصص يسلط الضوء على برامج ومشاريع ومنتجات الشركة التعليمية والإلكترونية، وذلك ضمن جناجح مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام (تطوير) الذي يضم أهم برامج وقطاعات المشروع.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام حاتم بن سالم العرنوس أن مشاركة الشركة في المهرجان تهدف إلى التعريف بخدمات ومنتجات الشركة التعليمية والتدريبية والمهنية، إضافة إلى برامجها ومشاريعها في تطوير المحتوى التربوي والتعليمي والإلكتروني، ودورها في صناعة المبادرات التي تركز على دعم المناهج الدراسية وتطوير المدارس وتقديم التنمية المهنية المستدامة للكوادر التربوية، وكذلك برامج الشركة في تطوير مرحلة الطفولة المبكرة وتطوير التربية الخاصة وتطوير اللغة الإنجليزية، ومشروع المراكز العلمية.

وتعرض الشركة في جناحها عدداً من منتجات تطوير المدارس وتطوير المحتوى والحلول الإلكترونية التي تقدمها ضمن أعمالها؛ ومنها المنصات والمواقع التعليمية الإلكترونية التي أطلقتها الشركة بالتعاون مع وزارة التعليم، وأبرزها منظومة عين التعليمية.

وتدعو الشركة الزوار والمهتمين في تطوير التعليم إلى زيارة جناحها والتعرف إلى الخدمات والمشاريع الجديدة التي تنفذها بالتعاون مع وزارة التعليم.

وتأتي مشاركة الشركة ضمن برامج ومشاريع الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام في المملكة العربية السعودية التي أنجزها مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام “تطوير”، وتنفذها شركة تطوير للخدمات التعليمية بالتعاون مع وزارة التعليم.