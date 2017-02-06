 السبهان : عودة السياح السعوديين للبنان قريبا.. وتعيين سفير للمملكة بها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 7 فبراير 2017 ميلاديا

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السبهان : عودة السياح السعوديين للبنان قريبا.. وتعيين سفير للمملكة بها

السبهان : عودة السياح السعوديين للبنان قريبا.. وتعيين سفير للمملكة بها
المناطق- الرياض

المملكة  ستعين سفيرا جديدا لها في لبنان، وستشجع عودة السياح السعوديين وزيادة رحلات شركات الطيران السعودية إلى لبنان، وفق ما ذكر بيان لمكتب الرئيس اللبناني ميشال عون.

وقال البيان إن وزير الدولة  لشؤون الخليج، ثامر السبهان، أبلغ الرئيس عون بهذه المتغيرات خلال لقائهما اليوم الاثنين.

وأوضح البيان أن السبهان “أعلم الرئيس عون بتعيين سفير جديد للمملكة السعودية في لبنان، وزيادة رحلات شركة الطيران السعودية إلى مطار رفيق الحريري الدولي، وعودة السعوديين لزيارة لبنان وتمضية عطلاتهم السياحية فيه”.

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    الثالبي 1

    احبك يالسبهان في الله . لانك رجل وطني مخلص وخطاباتك قويه وفعاله وملفته ولها تاثيرها في الخارج والداخل وفقك الله وكثر من امثالك

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