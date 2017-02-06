 ملتقى المنطقة الشرقية الأول للمتحدثين الرسميين ” ناطق ” الاثنين المقبل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 6 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“تاسي” يرتفع بعد تراجعه لخمس جلسات.. ومحلل: المؤشر بمناطق حيرة جائزة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي تشارك في “الجنادرية 31” إطلاق الحملة الخليجية للتوعية بمرض السرطان في الابتدائية 64 العيسى يحتفل بزواج نجله المهندس ريان ماليزيا تقدم طلباً لمحكمة العدل الدولية بعد اكتشاف وثائق تفيد بأحقيتها السيادية على جزيرة بيدرا برانكا أكثر من 870 مستفيدا من برنامج جامعة الملك خالد الصحي التوعوي التثقيفي الخامس بالحريضة المهندس الخريجي يشكر خادم الحرمين بمناسبة تعيينه سفيراً للمملكة لدى تركيا أمير الباحة يتفقد غدا محافظة غامد الزناد مواجهة معدلات ارتفاع السمنة في المملكة بإطلاق أضخم برنامج صحي اجتماعي مكثف ملتقى المنطقة الشرقية الأول للمتحدثين الرسميين ” ناطق ” الاثنين المقبل سمو ولي العهد يستقبل أصحاب السمو الأمراء والمعالي وجمعا من المواطنين فريق السيارة الكيميائية “سديم” من جامعة الملك فهد يحصد ثاني جائزة “أفضل تصميم” بأمريكا

ملتقى المنطقة الشرقية الأول للمتحدثين الرسميين ” ناطق ” الاثنين المقبل

ملتقى المنطقة الشرقية الأول للمتحدثين الرسميين ” ناطق ” الاثنين المقبل
المناطق _فهد المريخي

أنهت اللجنة المنظمة لملتقى المنطقة الشرقية الأول للمتحدثين الرسميين ” ناطق ” الذي تنظمه إمارة المنطقة الشرقية في الثالث عشر من فبراير القادم بقاعة المؤتمرات بمقر الإمارة برعاية وتشريف من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يحفظه الله ، تحضيراتها النهائية لإطلاق الملتقى ، الذي يهدف إلى توثيق الشراكة بين المتحدث الرسمي والجمهور ووسائل الإعلام، والربط بين المتحدثين الرسميين لتبادل المـعـرفة والخبرات والتجارب، وتمكين المتحدث الرسمي من التعـامـل المهني مع الجمهور ووسائل الإعـلام، ووضع الأسس المهنية للتعامل مع الأزمات والتصرفات غير المسؤولة، وكذلك رفع كفاءة المتحدث الرسمي للتعامل مع المستجدات المعرفية والتقنية.

 وأوضحت اللجنة بأنه تم الانتهاء من تحديد أوراق العمل المهنية التي ستقدم خلال فعاليات الملتقى والدورة التدريبية ، وتستهدف جميعها مسؤولي الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث ،والإعلاميين في وسائل الإعلام المختلفة المقروءة ، والمسموعة والمرئيـة، والأكاديميين والمتخصصين وطلاب وطالبات الإعلام ،

وأشارت اللجنة بأن الملتقى ينطلق برؤية واضحة بأن يكون علامة فارقة في تعزيز العلاقة بين المتحدث الرسمي والجمهور ووسائل الإعلام، ومحققاً لرسالته المتمثلة في توثيق مبدأ التعاون المشترك واستشعار الحس الوطني بين المتحدث الرسمي ووسائل الإعلام لتحقيق التطلعات المأمولة من الطرفين، ولذلك فقد سعت في اختيار الضيوف ممن يمتلكون الخبرات والمهارات في هذا المجال الإعلامي والتعامل مع وسائل الإعلام ، وكونت كذلك لجان الملتقى من نخبة من الإعلاميين والمتخصصين بالمنطقة الشرقية.

يشار إلى أن ضيوف الملتقى هم ” اللواء منصور التركي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية ،والأستاذ هاني الغفيلي المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام ، والدكتور عبدالله المغلوث المتخصص في الإعلام الرقمي ، والأستاذة كوثر الأربش عضو مجلس الشورى والكاتبة الصحفية ، فيما يقدم الأستاذ تيسير المفرج مدير الإعلام الإحصائي والمتحدث الرسمي لهيئة الإحصاء دورة تدريبية متخصصة في التعاطي مع وسائل الإعلام “.

هذا وسيتم التركيز خلال هذا الملتقى على غياب دور بعض المتحدثين الرسميين في إيضاح القرارات والأنظمة الجديدة، كما ستتم مناقشة عـدم وجـود متحدث رسمي في بعـض القطاعـات والجهـات الحكوميـة، وتضارب وازدواج الخطاب الإعلامي بـين بـعض المتحدثين الرسمييـن، وكذلك نـدرة البـرامج التدريبية والتطويرية المتخصصة للمتحدثين الرسميين، وايضاً غياب الملتقيات المماثلة عن الساحة.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>