مواجهة معدلات ارتفاع السمنة في المملكة بإطلاق أضخم برنامج صحي اجتماعي مكثف

تتجه المبادرة الوطنية لخدمة المجتمع إلى مواجهة معدلات الارتفاع في نسبة السمنة في المملكة بإطلاق أضخم برنامج وطني صحي لعلاج السمنة في المملكة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود الراعي الرئيس للمبادرة.

وأبان الامير عبدالرحمن بن فيصل بأن المبادرة ستطلق هذا البرنامج الاجتماعي الصحي الترفيهي لعلاج السمنة بهدف تقديم يد العون وطوق النجاة لكل انسان مصاب بهذا المرض الخطير حيث سنقوم بشكل مباشر على منحه التعزيز والدعم والتشجيع اللازم لتقوية عزائمه وإرادته ليبدأ بالتغيير للأفضل .

وقال المشرف العام على المبادرة الدكتور فيصل العزام بأن البرنامج سيبدأ بجملة أهداف مركزية يأتي في أولويتها علاج مرض السمنة ومساعدة المصابين في الوصول للوزن الطبيعي الآمن , وإقامة برنامج تلفزيوني ترفيهي بالتعاون مع القناة السعودية الأولى حيث سيعرض 26 حلقة في المرحلة الأولى خلال ستة أشهر وسيكون العلاج مجاني مع رصد جوائز كبرى لتشجيع المرضى بالسمنة على الانضمام لهذا البرنامج , وتسليط الضوء على مدى التقدم الطبي والرياضي في المملكة , وتوعية وتعريف المجتمع بالجهات المتخصصة في علاج السمنة , وتوعية ومناصحة مرضى السمنة عبر أنشطة البرنامج , وتقديم برنامج صحي توعوي ترفيهي للمجتمع , وتقديم معلومات طبية محلية , ودولية ومدونات حول مرض السمنة .

وألمح بأن البرنامج يدعو المستشفيات والمراكز الصحية والرياضية المتخصصة إلى جانب دعوة شركات الدواء الكبيرة للمشاركة في هذا البرنامج الوطني الصحي وذلك للعمل بحس وطني وبشكل مباشر وبطريقة فعالة لعلاج المصابين بهذا المرض , وذلك عبر إقامة منافسة بين المصابين بحيث يضم كل مركز مشارك في البرنامج مجموعة من مرضى السمنة بحيث تقدم هذه المراكز كل ما لديها من كفاءة وخبرة وقدرة لعلاج المجموعة المنتسبة معهم وسيكون العلاج كاملا بشكل مجاني لمرضى السمنة وذلك رغبة من هذه النخبة المعالجة في عمل الخير وانقاذ المصابين من هذا الداء.

ومن الأنشطة التي سيتضمنها البرنامج النشاط الرياضي والترفيهي الى جانب الصحي وذلك في قالب اجتماعي ترفيهي عبر فقرات منوعة من العاب القوى والتحدي في مواقع متخصصة سيتم إعدادها بأجهزة العاب وأدوات آمنة بهدف تشجيع المشاركين ورفع معنوياتهم وإعطائهم المزيد من مشاعر الحماس والرغبة بتحقيق النجاح , حيث سيتم نقل هذه الفقرات عبر حلقات البث التلفزيوني الذي سيغطي جميع أحداث البرنامج.

وعن شروط المسابقة أوضح بأن شروطها تتضمن ألا يقل عمر المشترك عن ستة عشر عاما , وأن يكون سعودي الجنسية أو مقيم بإقامة نظامية سارية المفعول , وأن يكون قادرا على المشي والحركة وألا يتعارض وضعه الصحي مع ممارسة التمارين الرياضية و ألا يقل وزنه عن 120 كيلو غرام .

وكشف عن قيمة الجوائز الممنوحة للمتسابقين بحيث يحصل المركز الأول على مبلغ 50 ألف ريال واشتراك في نادي رياضي لمدة عام وجهاز رياضي متكامل والمركز الثاني 25 ألف ريال واشتراك في نادي رياضي لمدة عام وجهاز رياضي متكامل والثالث 20 ألف ريال واشتراك في نادي رياضي لمدة عام وجهاز رياضي متكامل والرابع 15 ألف ريال مع اشتراك نادي رياضي والحصول على جهاز رياضي متكامل والخامس 10 ألاف ريال واشتراك في نادي رياضي لمدة عام وجهاز رياضي متكامل والسادس 5 الاف ريال واشتراك في نادي رياضي لمدة عام كما سيتم في اخر المرحلة إقامة حفل تكريم للداعمين والمشاركين كما تدعو المبادرة الجميع للمشاركة و الالتحاق بالبرنامج التواصل عبر هذه العناوين الايميل pmfcfo@gmail.com وهاتف 0138321151 وفاكس 8321151 وجوال 0569673919 وآخر 0598958798 وآخر 0569099916

الجدير بالذكر بأن الدراسات البحثية والتخصصية أكدت بأن الذين يعانون من أمراض السمنة أكثر عرضة من المعدل العام للإصابة بعدد هائل من أمراض السمنة وتشمل 50 مريضا مختلفا وهي أسباب رئيسة تؤدي للوفاة منها أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري وبعض أنواع السرطان وكذلك أمراض أقل انتشارا مثل داء النقرس وحصى المرارة وكذلك أكثر الأمور أهمية فيما يخص أمراض السمنة هي العلاقة القوية بين الوزن الزائد والاكتئاب مما يؤدي إلى تأثيرات سلبية عميقة على الحياة اليومية مثل توقف التنفس أثناء النوم ومضاعفات خطيرة تبدأ بالشخير وكذلك الضعف والعجز الجنسي والكثير من العجز ومعدل حياة أقصر.