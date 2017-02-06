 مواجهة معدلات ارتفاع السمنة في المملكة بإطلاق أضخم برنامج صحي اجتماعي مكثف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 6 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“تاسي” يرتفع بعد تراجعه لخمس جلسات.. ومحلل: المؤشر بمناطق حيرة جائزة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي تشارك في “الجنادرية 31” إطلاق الحملة الخليجية للتوعية بمرض السرطان في الابتدائية 64 العيسى يحتفل بزواج نجله المهندس ريان ماليزيا تقدم طلباً لمحكمة العدل الدولية بعد اكتشاف وثائق تفيد بأحقيتها السيادية على جزيرة بيدرا برانكا أكثر من 870 مستفيدا من برنامج جامعة الملك خالد الصحي التوعوي التثقيفي الخامس بالحريضة المهندس الخريجي يشكر خادم الحرمين بمناسبة تعيينه سفيراً للمملكة لدى تركيا أمير الباحة يتفقد غدا محافظة غامد الزناد مواجهة معدلات ارتفاع السمنة في المملكة بإطلاق أضخم برنامج صحي اجتماعي مكثف ملتقى المنطقة الشرقية الأول للمتحدثين الرسميين ” ناطق ” الاثنين المقبل سمو ولي العهد يستقبل أصحاب السمو الأمراء والمعالي وجمعا من المواطنين فريق السيارة الكيميائية “سديم” من جامعة الملك فهد يحصد ثاني جائزة “أفضل تصميم” بأمريكا

مواجهة معدلات ارتفاع السمنة في المملكة بإطلاق أضخم برنامج صحي اجتماعي مكثف

مواجهة معدلات ارتفاع السمنة في المملكة بإطلاق أضخم برنامج صحي اجتماعي مكثف
المناطق _الدمام
تتجه المبادرة الوطنية لخدمة المجتمع إلى مواجهة معدلات الارتفاع في نسبة السمنة في المملكة  بإطلاق أضخم  برنامج وطني صحي  لعلاج السمنة في المملكة برعاية  صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود الراعي الرئيس للمبادرة.
وأبان الامير عبدالرحمن بن فيصل  بأن المبادرة ستطلق هذا البرنامج الاجتماعي الصحي الترفيهي لعلاج السمنة بهدف تقديم يد العون وطوق النجاة لكل انسان مصاب بهذا المرض الخطير حيث سنقوم بشكل مباشر على منحه التعزيز والدعم والتشجيع اللازم لتقوية عزائمه وإرادته ليبدأ بالتغيير للأفضل .
وقال المشرف العام على المبادرة الدكتور فيصل العزام بأن  البرنامج سيبدأ  بجملة أهداف مركزية يأتي في أولويتها علاج مرض السمنة ومساعدة المصابين في الوصول للوزن الطبيعي الآمن , وإقامة برنامج تلفزيوني ترفيهي بالتعاون مع القناة السعودية الأولى حيث سيعرض 26 حلقة في المرحلة الأولى خلال ستة أشهر وسيكون العلاج مجاني  مع رصد جوائز كبرى لتشجيع المرضى بالسمنة على الانضمام لهذا البرنامج , وتسليط الضوء على مدى التقدم الطبي والرياضي في المملكة , وتوعية وتعريف المجتمع بالجهات المتخصصة في علاج السمنة , وتوعية ومناصحة مرضى السمنة عبر أنشطة البرنامج , وتقديم برنامج صحي توعوي ترفيهي للمجتمع , وتقديم معلومات طبية محلية , ودولية ومدونات حول مرض السمنة .
وألمح بأن البرنامج يدعو المستشفيات والمراكز الصحية والرياضية  المتخصصة  إلى جانب دعوة شركات الدواء الكبيرة  للمشاركة في هذا البرنامج الوطني الصحي وذلك للعمل بحس وطني وبشكل مباشر وبطريقة فعالة لعلاج المصابين بهذا المرض , وذلك عبر إقامة منافسة بين المصابين بحيث يضم كل مركز مشارك في البرنامج مجموعة من مرضى السمنة بحيث تقدم هذه المراكز كل ما لديها من كفاءة وخبرة وقدرة لعلاج المجموعة المنتسبة معهم وسيكون العلاج كاملا بشكل مجاني لمرضى السمنة وذلك رغبة من هذه النخبة المعالجة في عمل الخير وانقاذ المصابين من هذا الداء.
ومن الأنشطة التي سيتضمنها البرنامج النشاط الرياضي والترفيهي الى جانب الصحي وذلك في قالب اجتماعي ترفيهي عبر فقرات منوعة من العاب القوى والتحدي في مواقع متخصصة سيتم إعدادها بأجهزة العاب وأدوات آمنة بهدف تشجيع المشاركين ورفع معنوياتهم وإعطائهم المزيد من مشاعر الحماس والرغبة بتحقيق النجاح , حيث سيتم نقل هذه الفقرات عبر حلقات البث التلفزيوني الذي سيغطي جميع أحداث البرنامج.
وعن شروط المسابقة أوضح  بأن شروطها تتضمن ألا يقل عمر المشترك عن ستة عشر عاما , وأن يكون سعودي الجنسية أو مقيم بإقامة نظامية سارية المفعول , وأن يكون قادرا على المشي والحركة وألا يتعارض وضعه الصحي مع ممارسة التمارين الرياضية و ألا يقل وزنه عن 120  كيلو غرام .
وكشف  عن قيمة الجوائز الممنوحة للمتسابقين بحيث يحصل المركز الأول على مبلغ 50  ألف ريال واشتراك في نادي رياضي لمدة عام وجهاز رياضي متكامل والمركز الثاني 25 ألف ريال واشتراك في نادي رياضي لمدة عام وجهاز رياضي متكامل والثالث 20 ألف ريال واشتراك في نادي رياضي لمدة عام وجهاز رياضي متكامل والرابع 15 ألف ريال مع اشتراك نادي رياضي والحصول على جهاز رياضي متكامل والخامس 10 ألاف ريال واشتراك في نادي رياضي لمدة عام  وجهاز رياضي متكامل والسادس 5 الاف ريال واشتراك في نادي رياضي لمدة عام  كما سيتم في اخر المرحلة إقامة حفل تكريم للداعمين والمشاركين  كما تدعو المبادرة الجميع  للمشاركة و الالتحاق بالبرنامج التواصل عبر هذه العناوين  الايميل              pmfcfo@gmail.com   وهاتف 0138321151 وفاكس 8321151 وجوال 0569673919 وآخر  0598958798 وآخر 0569099916
الجدير بالذكر بأن الدراسات البحثية والتخصصية أكدت  بأن الذين يعانون من أمراض السمنة أكثر عرضة من المعدل العام للإصابة بعدد هائل من أمراض السمنة وتشمل 50 مريضا مختلفا وهي أسباب رئيسة تؤدي  للوفاة منها أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري وبعض أنواع السرطان وكذلك أمراض أقل انتشارا مثل داء النقرس وحصى المرارة وكذلك أكثر الأمور أهمية فيما يخص أمراض السمنة هي العلاقة القوية بين الوزن الزائد والاكتئاب مما يؤدي إلى تأثيرات سلبية عميقة على الحياة اليومية  مثل توقف التنفس أثناء النوم ومضاعفات خطيرة تبدأ بالشخير وكذلك الضعف والعجز الجنسي والكثير من العجز ومعدل حياة أقصر.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>