 أمير الباحة يتفقد غدا محافظة غامد الزناد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 6 فبراير 2017 ميلاديا

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أمير الباحة يتفقد غدا محافظة غامد الزناد

أمير الباحة يتفقد غدا محافظة غامد الزناد
المناطق _عبدالرحمن سفر
يقوم صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة غدًا بزيارة تفقدية لمحافظة غامد الزناد في إطار زيارات سموه التفقدية لمحافظات ومراكز القطاع التهامي للوقوف على الخدمات التي تقدم للمواطنين.
‎وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بإمارة المنطقة خضر بن عبدالرحمن الغامدي  أن سمو أمير منطقة الباحة سيفتتح خلال الزيارة المباني الإضافية للمحافظة وذلك ضمن تطوير المحافظات التي وجه بها سموه حيال العمل على تطويرها واستكمال جميع البنى التحتية لها.
‎وأفاد أن سمو الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز سيطلع على مشروعات الإدارات الحكومية بالمحافظة . كما يلتقي خلال زيارته بالمشايخ وأهالي المحافظة.
‎من جانبه, عبر محافظ غامد الزناد الاستاذ محمد البقيصي وأهالي المحافظة عن سعادتهم بهذه الزيارة الكريمة لسموه للاطلاع على احتياجات المحافظة وما يتطلع له الأهالي

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