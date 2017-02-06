أكثر من 870 مستفيدا من برنامج جامعة الملك خالد الصحي التوعوي التثقيفي الخامس بالحريضة

قدمت جامعة الملك خالد خدمات صحية لأكثر من 870 مستفيدا، خلال برنامجها الصحي والتوعوي والتثقيفي الـ5 والمقام بمركز الحريضة، منذ انطلاقه حتى صباح اليوم الثاني الـ9 من جمادى الأول، إضافة إلى تقديم محاضرات وندوات ودورات تدريبية توعوية وتثقيفية لأبناء وأهالي الحريضة والقرى والهجر التابعة لها.

واستقبلت العيادات الاستشارية التخصصية لكلية الطب 238 حالة منذ انطلاق البرنامج حتى صباح اليوم الثاني، وتم من خلالها تحويل حالة لرجل يعاني من مشكلة في صمامات القلب، وانخفاض حاد في نبض القلب إلى مستشفى عسير، وحالة أخرى لرجل يعاني من ألم حاد في جنبه الأيمن، وبعد عمل أشعة الموجات الصوتية اتضح أن هناك توسعا في الحالب، وظهور حصوة كبيرة، فتم تحويله إلى مستشفى القحمة.

كما عاينت عيادات كلية طب الأسنان 236 حالة، وقدمت فيها خدمات علاجية للمستفيدين، مرت بعدة مراحل منها التشخيص والتنظيف والخلع ومعالجة الجذور، بالإضافة إلى الخدمات التوعوية.

وقدمت كلية العلوم الطبية التطبيقية خدماتها لأكثر من 179 مستفيدا من خلال المختبرات، وأشعة الموجات الصوتية، وعيادة تأهيل الأذن، والظهر والرقبة، والتهاب المفاصل.

كذلك استقبلت عيادة فحص النظر 73 حالة، اطلع عليهم كل من الدكتور بندر الدلاك والدكتور يحيى الفلقي، وحولت العيادة 7 حالات مياه بيضاء وزرقاء إلى مستشفى محايل العام.

كما وفر البرنامج صيدلية تشرف عليها المدينة الطبية الجامعية، وزعت من خلالها الأدوية والعقاقير الطبية للمستفيدين من خدمات البرنامج، والذين بلغ عددهم أكثر من 150 مستفيدا، وتضم الصيدلية حوالي 200 صنف من الأدوية، أبرزها أدوية الأمراض المزمنة، والمضادات والمسكنات والجلدية وأمراض الحساسية، وأدوية العيون، والنساء والولادة، وأدوية المفاصل والروماتيزم، وأدوية الجهاز الهضمي والمسالك البولية، إضافة إلى أدوية الحالات الطارئة، كما تقدم المدينة الطبية الجامعية خدمات في البرنامج من خلال التموين الطبي لجميع العيادات بالبرنامج.

يذكر أن البرنامج استقبل 57 طالبا من مدرسة عمر بن عبدالعزيز الابتدائية بالحريضة، وأجريت لهم الفحوصات والخدمات العلاجية، إضافة إلى محاضرة توعوية عن صحة الفم والأسنان، كما نفذ كل من الأستاذ طلال الشلوي والأستاذ شادي عادل دورة تدريبية في الإسعافات الأولية الأساسية لحوالي 70 طالبا من ثانوية الفهد بالحريضة.