 جائزة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي تشارك في “الجنادرية 31” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 6 فبراير 2017 ميلاديا

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جائزة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي تشارك في “الجنادرية 31”

جائزة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي تشارك في “الجنادرية 31”
المناطق _واس

تشارك مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي في مهرجان الجنادرية لهذا العام ضمن جناح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وتأتي مشاركة المؤسسة بهدف التعريف بأهداف المؤسسة وتشجيع المجتمع على تبنّي المبادرات الخيرية التي تؤكد على أهمية المسؤولية الاجتماعية للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.
وتهدف جائزة الأميرة صيتة إلى إبراز الإبداع في العمل الاجتماعي من خلال تقدير الداعمين المتميزين, وتشجيع المبادرات الفردية الهادفة للتمكين الاقتصادي والدمج الاجتماعي وتشجيع بحوث ودراسات التنمية الاجتماعية .
ومن المتوقع أن تعلن المؤسسة خلال الأيام القادمة عن الفائزين في دورتها الرابعة تحت عنوان “التمكين الاجتماعي والاقتصادي لكبار السن” .
يذكر أن المؤسسة كرّمت في نسخها الثلاث الماضية 120 فائزًا تميزوا في العمل الاجتماعي، وذلك تقديرًا وتحفيزًا لهم للاستمرار في العطاء، وتشجيعاً للقطاع الخاص والمواطنين للمشاركة في العمل الاجتماعي بما يضمن تحقيق التوازن بين أفراد المجتمع.

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