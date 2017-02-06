الفيصل يفتتح مركز حي المنتزهات النموذجي بجدة غدا

يفتتح مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل غدا (الثلاثاء) مركز حي المنتزهات النموذجي بجدة التابع لجمعية مراكز الأحياء بالمنطقة، كأول مركز حي نموذجي على مستوى السعودية.

وأوضح بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة بإمارة منطقة مكة المكرمة أن افتتاح المركز يأتي في إطار اهتمام أمير المنطقة بأهمية وجود مراكز أحياء نموذجية تخدم الشباب والشابات والأسر داخل الأحياء، تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

وأشار البيان إلى أن التشجيع والاهتمام الذي تحظى به الجمعية من رئيس مجلس إدارة جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ومتابعة رئيس المجلس الفرعي محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد يعدان حافزا قويا للجمعية في تقديم المزيد من التحسين والتطوير، وزيادة فعالية المبادرات لتحقيق للأهداف الاستراتيجية، من أجل ترسيخ الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن.

وبين المهندس الزهراني أن خدمات المركز ستقدم لكل المستفيدين دون تصنيف لديانتهم أو أعراقهم وجنسياتهم، مؤكدا استهدافهم في المقام الأول الشراكة الاجتماعية وتحقيق رؤية منطقة مكة المكرمة في بناء الإنسان والمكان، حسب توجيهات أمير المنطقة.

وذكر إن إنشاء المراكز النموذجية يعد إنجازا اجتماعيا في تطبيق مفهوم الاستثمار الاجتماعي المعتمد على أساليب التشغيل الذاتي في عمل مراكز الأحياء وبمشاركة سكان الأحياء بدءا من وضع الأهداف والمعايير، وصولا إلى المشاركة في تصاميم المراكز النموذجية بما يتفق مع الإستراتيجية ويتيح المجال لتنفيذ برامج ومناشط مراكز الأحياء.

وأبانت الإدارة أن مراكز الأحياء النموذجية تأتي ضمن المشاريع التنموية التي تسهم في تطوير البيئة الاجتماعية وتقوية الروابط بين سكان الأحياء، لافتا إلى أن الجمعية نظمت ملتقى “مجتمعي مسؤوليتي الثاني”، تزامنا مع فعاليات مشروع مكة الثقافي “كيف نكون قدوة؟”.

من جهته أوضح أمين عام جمعية مراكز الأحياء في محافظة جدة المهندس حسن الزهراني مراكز الأحياء تهدف

إلى غرس القيم التي تساهم في بناء الإنسان القوي الأمين، وهي الأمانة واتقان العمل والاخلاص والتفاني وحب الخير وإنسانية العلاقات، كما تعمل على تحقيق رسالة اجتماعية تتمثل في إحداث تغيير اجتماعي في أسلوب حياة الأسرة بما يعزز دورها في المجتمع.

وتقدم الجمعية ستة برامج رئيسية للمستهدفين، وهي “جاري”، “نادينا”، “تمكين”، “إمكان”، “أخلاقي” و”سلامتك”، وينبثق من تحت كل برنامج من البرامج المذكورة عدة برامج وأنشطة وفعاليات.

وبين الزهراني أن عدد مراكز الأحياء بمحافظة جدة بلغ نحو 30مركزا، منها 18مركزا للرجال و10مراكز نسائية، واثنان مراكز منتجة، في حين بلغ عدد المستفيدين من تلك البرامج أكثر من557 ألف مستفيد خلال العام1437هـ، فيما أسهمت الجمعية في توظيف 8 آلاف شاب وشابة بالتعاون مع القطاع الخاص ومكتب العمل في جدة، فضلا عن المساهمة في تدريب نحو1500 شابة وشاب في برامج قائمة.