أسعار النفط ترتفع والإنتاج الأمريكي يحد المكاسب

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين مع احتمال فرض عقوبات جديدة على إيران بعدما قال الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب: إن كل الخيارات مطروحة في التعامل مع طهران، ولكن بقيت المكاسب محدودة في ظل مؤشرات ارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.33% في تمام الساعة 04:20 بتوقيت جرينتش ليتداول عند سعر 54.01 دولار للبرميل.

وصعد خام برنت، المعيار الدولي لأسعار النفط، 19 سنتاً عن إغلاق الجلسة السابقة واصلاً الى 57.00 دولار للبرميل.

وقال متعاملون لـ”رويترز”: أثارت مخاوف فرض عقوبات جديدة من الولايات المتحدة على إيران إمكانية تقليص صادرات النفط الإيرانية، التي أُعفت من العقوبات وعادت الى نشاطها الطبيعي في العام الماضي.

ولا زال ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة يقوض الجهود التي تبذلها منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وغيرهم من المنتجين لكبح تخمة المعروض ودعم الأسعار.