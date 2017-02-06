 أسعار النفط ترتفع والإنتاج الأمريكي يحد المكاسب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 6 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

انضمام 3 طائرات جديدة للخطوط السعودية إدانة عجوز ساهمت بخطف رجل أعمال في ألمانيا أمريكا تعلن “القائمة السوداء” لداعمي برنامج إيران للصواريخ الباليستية المجلس الاقتصادي يستعرض سير العمل في مبادرات برنامج التحول الوطني بالصور.. “المكبر المكتبي” ينهي معاناة ضعاف البصر بمكتبة المسجد الحرام خيركم تستقبل 56 الف طالب وطالبة بالورود والهدايا أسعار النفط ترتفع والإنتاج الأمريكي يحد المكاسب الفيصل يفتتح مركز حي المنتزهات النموذجي بجدة غدا الخدمة المدنية: إعلان الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية غدًا الأمير متعب بن عبدالله يستقبل ضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 31” “تاسي” يرتفع بعد تراجعه لخمس جلسات.. ومحلل: المؤشر بمناطق حيرة جائزة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي تشارك في “الجنادرية 31”

أسعار النفط ترتفع والإنتاج الأمريكي يحد المكاسب

أسعار النفط ترتفع والإنتاج الأمريكي يحد المكاسب
المناطق _متابعات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين مع احتمال فرض عقوبات جديدة على إيران بعدما قال الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب: إن كل الخيارات مطروحة في التعامل مع طهران، ولكن بقيت المكاسب محدودة في ظل مؤشرات ارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.33% في تمام الساعة 04:20 بتوقيت جرينتش ليتداول عند سعر 54.01 دولار للبرميل.

وصعد خام برنت، المعيار الدولي لأسعار النفط، 19 سنتاً عن إغلاق الجلسة السابقة واصلاً الى 57.00 دولار للبرميل.

وقال متعاملون لـ”رويترز”: أثارت مخاوف فرض عقوبات جديدة من الولايات المتحدة على إيران إمكانية تقليص صادرات النفط الإيرانية، التي أُعفت من العقوبات وعادت الى نشاطها الطبيعي في العام الماضي.

ولا زال ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة يقوض الجهود التي تبذلها منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وغيرهم من المنتجين لكبح تخمة المعروض ودعم الأسعار.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>