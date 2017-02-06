 خيركم تستقبل 56 الف طالب وطالبة بالورود والهدايا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 6 فبراير 2017 ميلاديا

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خيركم تستقبل 56 الف طالب وطالبة بالورود والهدايا

خيركم تستقبل 56 الف طالب وطالبة بالورود والهدايا
المناطق _جدة

استقبل أكثر من 3000 معلم ومعلمة بجمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة يوم أمس 56 ألف طالبة وطالبة بحلقات القرآن الكريم بالهدايا والورود وذلك بمناسبة انتهاء الاجازة الفصلية وعودة نشاط الحلقات.

وأوضح مدير عام جمعية خيركم الاستاذ صابر بامخرمه أن الجمعية وضعت الخطط والبرامج لانطلاقة منتظمة ومنضبطة ، مشيرا إلى أن قيادات الجمعية ومشرفيها اعدوا العشرات من البرامج والانشطة للفصل الدراسي الثاني ، ومضيفاً أن برامج التطوير سيكون لها النصيب الاكبر خلال العام.

وحث بامخرمه  الطلاب والطالبات على المثابرة والجدّ مثمنا لقيادات الحلقات والمعلمين والمعلمات جهودهم وحرصهم وعطائهم التعليمي والتربوي .

هذا ويبلغ عدد طلاب جمعية خيركم أكثر من 100 ألف طالب وطالبة بالجهات الحكومية والخاصة ، منهم 56 الف بمدارس التعليم العام.

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