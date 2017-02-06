 بالصور.. “المكبر المكتبي” ينهي معاناة ضعاف البصر بمكتبة المسجد الحرام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 6 فبراير 2017 ميلاديا

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بالصور.. “المكبر المكتبي” ينهي معاناة ضعاف البصر بمكتبة المسجد الحرام

بالصور.. “المكبر المكتبي” ينهي معاناة ضعاف البصر بمكتبة المسجد الحرام
المناطق _مكة المكرمة

جهزت مكتبة المسجد الحرام في أروقة المكتبة في حي العزيزية بمكة المكرمة جناحاً خاصاً مدعماً بالوسائل والتقنية الحديثة، التي من شأنها مساعدة هذه الفئة للاستفادة من قراءة الكتب ومطالعة جميع محتويات المكتبة بكل يسر وسهولة دون عناء ومشقة من خلال الأجهزة التي وفرتها إدارة المكتبة بتوجيه من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والمتمثلة في ثلاثة أجهزة حاسب آلي وطابعة برايل وجهاز مكبر إلى جانب جهاز ناسخ.

وأوضح مدير مكتبة المسجد الحرام محمد البقمي أن المكتبة حريصة كل الحرص وبتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في الاهتمام والارتقاء بالخدمات المقدمة، لا سيما التي تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك تماشياً مع ما توجيهات ولاة أمر هذه البلاد الطاهرة في الاهتمام بهذه الفئة الغالية، من خلال تسهيل وتوفير كل الإمكانات في سبيل خدمتهم ودمجهم بالمجتمع وجعلهم قادرين على خدمة وطنهم.

وأشار إلى أن المكتبة سعت جاهدة في توفير عدد من الأجهزة المكتبية في سبيل خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة كطابعة ” برايل ” التي تقوم بطباعة النصوص على ورق خاص للغة، بالإضافة إلى كاميرا قارئ تقوم بقراءة الصور والوثائق ماركة(sceye) وتحويلها إلى ملف Pdf، وكذلك تحتوي المكتبة على المكبر المكتبي الخاص لضعاف البصر يقوم بتكبير النصوص والوثائق والصور.

وأكد البقمي أن الدور الذي تقوم به المكتبة يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة في سبيل خدمة زائري بيت الله الحرام وتوفير كل ما يحتاجونه من كتب ومراجع شرعية وفقهيه ونحوها.

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