أمريكا تعلن “القائمة السوداء” لداعمي برنامج إيران للصواريخ الباليستية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن 3 شبكات تضمّ 17 شخصًا وكيانًا، اعتبرت أنهم جميعًا داعمين لبرنامج إيران للصواريخ الباليسيتة، وبناءً على ذلك أدرجوا بالقائمة السوداء.

وأوضح مسؤول أمريكي رفيع، أن أي ممتلكات لهؤلاء الشخصيات والكيانات التي تم تسميتهم، والتي هي خاضعة للقضاء الأمريكية، أدرجت بالقائمة السوداء، وهذا يعني أن التعاملات المالية معهم ممنوعة على أي شخص أمريكي، فضلًا عن منع أي تصدير لهؤلاء الأفراد والكيانات.

وأضاف أن مكتب التحكم بالأرصدة الأجنبية، اعتبر شبكة دعم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ومقرها لبنان وتتألف من 7 أفراد وكيانات، تعمل مع حزب الله، ضمن الكيانات الداعمة للبرنامج الإيراني.

وتابع المسؤول أن غير الأمريكيين الذين سهلوا تعاملات حيوية أو قدموا دعمًا لهؤلاء الأفراد والكيانات، سيواجهون الحظر من الولايات المتحدة.