إدانة عجوز ساهمت بخطف رجل أعمال في ألمانيا

قضت محكمة ألمانية بسجن عجوز (91 عاماً ) لمدة عامين مع إيقاف التنفيذ بتهمة المساعدة في اختطاف رجل أعمال ألماني.

كما قضت محكمة مدينة أوريش الألمانية اليوم الاثنين بسجن أحد المتورطين الثلاثة الآخرين لمدة عامين مع إيقاف التنفيذ، بينما حكمت على الاثنين الآخرين بالسجن لمدة عامين وستة أشهر وستة أعوام وأربعة أشهر.

وكان المتهمون تنكروا في زي الشرطة في نيسان/أبريل الماضي، وخطفوا رجل الأعمال الذي يعمل في قطاع السفن. وبعد ذلك طلب الخاطفون فدية مليون يورو.

وتم تحويل الأموال في أول الأمر للمتهمة التي تبلغ من العمر 91 عاما، إلا أن المصرف ألغى عملية التحويل بعد ذلك.