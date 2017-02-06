 انضمام 3 طائرات جديدة للخطوط السعودية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 6 فبراير 2017 ميلاديا

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انضمام 3 طائرات جديدة للخطوط السعودية

انضمام 3 طائرات جديدة للخطوط السعودية
المناطق _الرياض
وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة الأربعاء الماضي، ثالث طائرات الخطوط السعودية الجديدة التي يتم استلامها خلال العام، وهي من طراز ايرباص (A330-300) الإقليمية قادمة من مقر شركة إيرباص في تولوز بفرنسا، وهي الطائرة رقم (11) التي يتسلمها الناقل الوطني من إجمالي (20) طائرة من هذا الطراز تم توقيع اتفاقية للاستحواذ عليها ضمن (50) طائرة إيرباص سيخصص الجزء الأكبر منها لخدمة القطاع الداخلي.

وكانت أولى طائرات “السعودية” الجديدة خلال العام الجاري قد وصلت في الأول من يناير وهي من طراز بوينج (B777-300) المزودة بالأجنحة الجديدة للدرجة الأولى، فيما كانت ثاني الطائرات وصولاً من طراز ايرباص (A320ceo) ذات الممر الواحد في الثالث من يناير.

وسوف تصل تباعا خلال العام الحالي (29) طائرة جديدة أخرى، منها سبعة طائرات من طراز بوينج (B787-9) دريملاينر وخمسة طائرات من طراز بوينج (B777-300) المزودة بأجنحة الدرجة الأولى، وتسعة طائرات من طراز ايرباص (A330-300) الإقليمية، وثمانية طائرات من طراز ايرباص (A320ceo) ليصل المجموع إلى (32) طائرة.

وأوضح مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن توالي وصول الطائرات الجديدة وانضمامها لأسطول “السعودية” يأتي في إطار الخطوات التطبيقية لمبادرة تحديث وتنمية الأسطول إلى (200) طائرة حديثة بحلول عام 2020م.

وأكد الجاسر أن برنامج تحديث وتنمية الأسطول يتم وفق ما هو مخطط له وقد أسهم ذلك في الحد من أزمة الحجوزات على الرحلات الداخلية بعد أن تمت إضافة أكثر من (3,2) مليون مقعد للسعة المقعدية خلال العام.

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