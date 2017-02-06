 وصول رئيس جمهورية تتارستان إلى الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 6 فبراير 2017 ميلاديا

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وصول رئيس جمهورية تتارستان إلى الرياض

وصول رئيس جمهورية تتارستان إلى الرياض
واس - الرياض

وصل فخامة الرئيس رستم نورجاليفتش مينيخانوف رئيس جمهورية تتارستان إلى الرياض اليوم، في زيارة رسمية للمملكة.
وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الوزير المرافق الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، وسفير روسيا الاتحادية لدى المملكة أوليغ أوزيروف ، ومندوب عن المراسم الملكية .

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