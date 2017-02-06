وصول رئيس جمهورية تتارستان إلى الرياض

وصل فخامة الرئيس رستم نورجاليفتش مينيخانوف رئيس جمهورية تتارستان إلى الرياض اليوم، في زيارة رسمية للمملكة.

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الوزير المرافق الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، وسفير روسيا الاتحادية لدى المملكة أوليغ أوزيروف ، ومندوب عن المراسم الملكية .