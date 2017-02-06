“سلمان الحزم وتميم العزم ” .. لوحة جدارية للتشكيلي القطري المسيفري بالجنادرية

بدت السعادة واضحة على ملامح الفنان التشكيلي القطري أحمد بن طشّال المسيفري, وهو يجسد عمق العلاقة بين بلاده قطر والمملكة العربية السعودية، عبر اللوحة الجدارية التي اختار أن يرسم عليها صورةً تجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في مدخل جناح قطر المشارك في الجنادرية 31 .

اللوحة الجدارية التي أكد المسيفري أنها أنموذج لعمق العلاقة الأخوية بين البلدين، ووحدة المصير، خط عليها بجانب صورة خادم الحرمين الشريفين عبارة (سلمان الحزم)، فيما اختار عبارة (تميم العزم) إلى جانب صورة أمير قطر، مشيراً إلى أن فكرة الصورة ومن ثم تجسيدها كانت السبب في سعادته التي بدى عليها، إلى جانب أن اللوحة لاقت استحسان زوار جناح بلاده، الذين توافدوا بشكلٍ كبير في الأيام الماضية، ما دعاه إلى التمهّل في إنهاء اللوحة التي عكف على تنفيذها أياماً عدية، لافتاً الانتباه إلى أن البحث عن فكرة اللوحة بدأ منذ شرّفته بلاده بتمثيلها في مهرجان بحجم المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية).

وأكد أن حماسه للمشاركة في هذه التظاهرة الثقافية التي تستهوي جميع الشعوب الخليجية، زاحم الأفكار لديه خلال رسمه لوحته، الأمر الذي يزيد من فرص استخدام فرشاته وألوانه بشكلٍ أكبر، وبالتالي التوسع في عناصر اللوحة وصورها، ولكنه سيسعى للوصول لأفضل نتيجة من خلال لوحة معبّرة تمثل كل مشاعر السعادة والفخر التي خالجته جراء هذه المشاركة، بوصفها الأولى له في مهرجان الجنادرية، وامتداد لمشاركات في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها المملكة.

وعن بداياته في هواية الرسم أوضح, أن الفضل في تنميتها يعود لأسرته التي آمنت بموهبته، وساندته ليصل إلى ما وصل إليه، مستفيداً من الورش التدريبية والدورات التي حرص على الانخراط بها في الرسم والخط العربي.

يذكر أن جناح دولة قطر المشارك في هذه الدورة من مهرجان الجنادرية أتاح الفرصة لعدد من التشكيلين القطرين المشاركة بلوحات.