 تعليق الدراسة بمدارس النطاق الاحمر بظهران الجنوب حتى نهاية الأسبوع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 6 فبراير 2017 ميلاديا

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تعليق الدراسة بمدارس النطاق الاحمر بظهران الجنوب حتى نهاية الأسبوع

تعليق الدراسة بمدارس النطاق الاحمر بظهران الجنوب حتى نهاية الأسبوع
المناطق - ظهران الجنوب

اصدر مدير التعليم بظهران الجنوب بتعليق الدراسة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الموافق 1438/5/10 إلى نهاية دوام يوم الخميس 1438/5/13. والنظر في إعادة نظام التوأمة لبعض المواقع التي تم التوجيه بإعادة الدراسة إليها مع بداية الفصل الدراسي الثاني  حسب محضر اللجنة الامنية نظرا للعجز القائم في بعض التخصصات في تعليم البنات

وذلك نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها المحافظة وبعد التواصل مع  الجهات ذات العلاقة وحرصا على سلامة  منسوبي ومنسوبات المدارس .
حفظ الله بلادنا من كل مكروه وسدد قادتنا لكل خير .

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