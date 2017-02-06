الدفاع المدني يلزم منظمي المهرجانات بالتنسيق لدراسة مخططات إنشائها وفق اللوائح والانظمة 

ألزمت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان جميع الجهات الحكومية والأهلية والتي تقيم مهرجانات ومناسبات كبرى يحضرها أعداد كبيرة من الزائرين او شخصيات اعتبارية او تزامناً مع إجازة منتصف العام الدراسي الحالي في أي مواقع مشيدة من الخيام أو الصواوين او البورتويلات الجاهزة (البركسات) بالتنسيق مع الدفاع المدني لدراسة مخططات إنشائها وفق لوائح وانظمة الدفاع المدني حيث يقوم ضباط السلامة بالدفاع المدني بجازان بمعاينة جميع مواقع المهرجانات والفعاليات المصاحبة ومواقع الألعاب النارية وملاهي الالعاب وذلك للتأكد من توفر جميع متطلبات السلامة وانظمة الوقاية والانذار من الحريق مع التشديد علي ان تكون جميع المواد المصنوعة منها هذه الخيام مقاومة للحريق ، وبناءاً على توجيه سيدي صاحب السمو الملكي امير منطقة جازان الذي وجه جميع محافظي المحافظات بعدم التصريح بإقامة اي مهرجانات او فعاليات الا بعد الرجوع للدفاع المدني وذلك للوقوف علي هذه المواقع ومعاينتها والتأكد من إستيفائها جميع المتطلبات التي تحقق سلامة الأرواح والممتلكات وقد شارك مختصي السلامة بإدارة الدفاع المدني بمدينة جيزان بالمشاركة في لجنة الالعاب النارية والتأكد من سلامة موقعها بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان مع تقييد جميع العاملين بالشركة المسؤولة عن إطلاق الالعاب النارية بالسلامة والصحة المهنية مع وجود المسافة الآمنة بين هذه الالعاب وزوار حديقة الكورنيش مع تمركز فرقة دفاع مدني اثناء عملية إطلاق هذه الالعاب تحسباً لاي طارئ لا سمح الله ، وايضاً يقوم ضباط السلامة ومفتشي الإشراف الوقائي بالتأكد من وجود شهادات فحص لجميع ملاهي الألعاب في هذه المهرجانات التي تثبت سلامتها من اي خلل او ملاحظات من قبل الشركات المعتمدة في مجال فحص تلك الألعاب وذلك بهدف سلامة مستخدميها من ابنائنا وبناتنا وتجنب اي حوادث ناتجة من هذه الالعاب .

وقبل وخلال إجازة منتصف العام الدراسي الحالي صرحت بعض ادارات الدفاع المدني بالمحافظات لبعض المهرجانات التي أقيمت لديها وكان لمتابعتهم وتأكدهم من توفر جميع إشتراطات السلامة بجميع مواقع المهرجانات والفعاليات المصاحبة وكذلك الحدائق والمنتزهات والاستراحات ومواقع الايواء السياحي من الشقق المفروشة والفنادق والشاليهات من الأثر الذي ساهم في رفع مستويات ومتطلبات السلامة في مثل هذه المنشئات وذلك حفاظاً على الأرواح والممتلكات .

وكذلك تسيير دوريات الإشراف الوقائي علي جميع مواقع المهرجانات والفعاليات المصاحبة وذلك للتأكد من إلتزامها بجميع متطلبات السلامة وعدم وجود ما قد يشكل خطورة علي ارواح الزائرين من داخل وخارج المنطقة مع تمركز فرق دفاع مدني في مواقع المهرجانات لمواجهة اي حالة طارئة لا قدر الله بشكل أسرع .

كذلك يجب التنويه للدور التوعوي التي تقوم به إدارات الدفاع المدني في المحافظات بمنطقة جازان ومشاركتها ببرامج ومعارض توعوية في المعارض المصاحبة لهذه المهرجانات تستهدف الزائرين من مختلف الشرائح والاعمار بهدف بث الرسائل التوعوية عن مختلف الاخطار والحوادث وكيفية التعامل معها وتوضيح خدمات الدفاع المدني المقدمة للمجتمع مع عرض نسب لحوادث الحريق والإنقاذ بالمنطقة خلال السنوات الماضية على زوار هذه المعارض مع توزيع النشرات التوعوية مما كان له الأثر الإيجابي في الوصول لشرائح مختلفة من المجتمع وتوضيح الدور المهم للدفاع المدني في خدمة الناس مع توضيح ان المواطن والمقيم شريك أساسي مع الدفاع المدني في الحماية من الاخطار وذلك برفع مستوى الوعي الوقائي لديه ومعرفته بالأخطار والحوادث وكيفية التعامل معها وفق قدراته وإمكانياته لحين وصول خدمات الدفاع المدني .

هذا وأكد مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء/ علي بن محمد العمري الى الدعم الدائم من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبالعزيز ال سعود اميرمنطقة جازان والمتواصل لجميع جهود الدفاع المدني بمنطقة جازان وتشديده علي ان تطبق جميع انظمة ولوائح الدفاع المدني علي جميع المواقع بمختلف تصنيفها حكومية ام أهلية وذلك حفاظاً على الأرواح والممتلكات وحفاظاً على مكتسبات هذا الوطن لتحقيق رؤية المملكة (٢٠٣٠) ، والشكر موصول لجميع الجهات الحكومية والأهلية علي تعاونهم الدائم مع الدفاع المدني الذي ساهم في نجاح مهرجان جازان الشتوي والمهرجانات الأخرى التي اقيمت في جميع محافظات المنطقة لهذا العام.