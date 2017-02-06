الحرفيين يعكسون ثقافة مهنة الماضي للحاضر في جناح القصيم 

عكس حرفيي منطقة القصيم المشاركين في جناح منطقة القصيم في المهرجان الوطني للتراث والثقافة واجهة استثنائية من مهن الماضي للجيل الحاضر وحرفة التعامل مع الطبيعة حيث عكس 11 حرفياً تواجدوا بمشاركتهم الفعالة والتي نقلوها عبر عقود في الجناح والتي قدمت بتنوع من خلال تقديم مهن الجلديات والنجارة والنحت بالإضافة إلى مهنة صناعة الصحاف التي تعكس صناعة الأواني المنزلية يديوياً .وتحتفظ منطقة القصيم بالعديد من الصناعات التراثية والتي باتت اليوم تشكل أبرز صناعاتها ومستلزمات سكانها الذين يقتنون مثل تلك القطع لمنازلهم .