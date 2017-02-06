 ‏أمير المدينة يدشن مشروع أوقف نخلة لأيتامنا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 6 فبراير 2017 ميلاديا

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‏أمير المدينة يدشن مشروع أوقف نخلة لأيتامنا

‏أمير المدينة يدشن مشروع أوقف نخلة لأيتامنا
المناطق - المدينة المنورة

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة  مشروع جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة “أوقف نخلة لأيتامنا” والذي يستهدف وقف 100 ألف نخلة في منطقة المدينة المنورة خلال عامين لرعاية أيتام المدينة المنورة من عائدتها, وقدم سموه أول تبرع للمشروع بإعلانه التبرع ب100 نخلة توقف لصالح أيتام المدينة.
وأوضح الأمين العام لجمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالمحسن الحربي أن مشروع وقف نخلة لأيتام المدينة المنورة الذي دشنه سمو رئيس مجلس إدارة الجمعية يحظى بدعم سموه ومباركته مؤكداً أن هذا المشروع الوقفي سيحقق بإذن الله لأيتامنا دخلأ مستمراً ومجزياً مضيفاً أن المشروع  يخرج عن نمطية العقار كوقف محققاً تنوعا وتميزاً في الاستثمار وله عوائد ليس على أيتام المدينة المنورة فقط بل تمتد عوائده لتدعم الاقتصاد والإنتاج الوطني.
وأشار الحربي أن المشروع سيمنح الكثير من المحسنين من كل مكان فرصة تملك أصل في المدينة المنورة يعود ريعه لأبنائها الأيتام , فكل نخلة يتم غرسها للمتبرع ستأخذ رقما وتعريفا عن الشخص الموقف وستكون معلومة له ولورثته من بعده مبيناً انه تم تحديد قيمة سهم وقف نخلة لأيتام المدينة المنورة بمبلغ 600 ريال تشمل قيمة النخلة وقيمة الأرض التي ستغرس فيها وستوثق النخلة باسم الواقف.
وأكد الحربي أن اختيار تكافل لهذا المشروع جاء بعد دراسة لأكثر من عام أثبت جدوى هذا الإستثمار الوقفي حيث يعتبر التمر المنتج الرئيسي في المنطقة والعوائد الاستثمارية منه ومن كافة منتجاته مجزية ومشجعة جداً حاثاً على تفاعل المجتمع ودعمه لهذا المشروع الوقفي الخيري الذي يمثل فرصة عظيمة لأجر لاينقطع للمتبرع ولو بنخلة تسهم في  رعاية وتنمية الأيتام بالشراكة الفاعلة مع الداعمين

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