 رئيس مجلس العموم البريطاني: أرفض السماح لترامب بإلقاء كلمة في البرلمان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 6 فبراير 2017 ميلاديا

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رئيس مجلس العموم البريطاني: أرفض السماح لترامب بإلقاء كلمة في البرلمان

رئيس مجلس العموم البريطاني: أرفض السماح لترامب بإلقاء كلمة في البرلمان
المناطق - رويترز

قال رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو اليوم الاثنين إنه لن يدعم أي خطط لإلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمة في البرلمان خلال زيارة دولة مقررة في وقت لاحق هذا العام، مشيراً إلى الحظر الذي فرضه ترامب على المهاجرين.

وقال بيركو للنواب في المجلس: “فيما يخص هذا المكان (البرلمان) أشعر بشدة أن معارضتنا للعنصرية والتمييز على أساس الجنس وتأييدنا للمساواة أمام القانون واستقلال القضاء اعتبارات بالغة الأهمية”.

وكأحد الشخصيات الرئيسية التي يلزم موافقتها على أي كلمة في البرلمان قال بيركو إنه سيعارض أي تحرك محتمل لدعوة ترامب لإلقاء كلمة في أي من الموقعين المخصصين لاستضافة القادة الأجانب خلال زيارات الدولة.

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