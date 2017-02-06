“هيئة المساحة الجيولوجية” تكتشف احتياطيا ضخما من النحاس والذهب بالرياض

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية أنها اكتشفت احتياطيا ضخما من النحاس والذهب في منطقة الدرع العربي بالرياض بالقرب من مدينة الدوادمي، فيما تعمل على تقييمها من ناحية الكمية والاحتياطي.

ونقلت صحيفة ” الاقتصادية” اليوم الاثنين عن المتحدث الرسمي باسم الهيئة طارق أبا الخيل قوله إنه يجري تقييم المنطقة من ناحية الكمية والاحتياطي كي يتم طرحها كفرص استثمارية أمام المستثمرين تستفيد منه الدولة، ويعد أحد الروافد الاقتصادية.

ولفت إلى أن مادة “البروفيلي” التي تم اكتشافها يعود اسمها إلى طبيعة الصخر ذي النسيج البروفيل.

فيما أوضح أبا الخيل ، أن الهيئة اكتشفت حتى الآن 5000 موقع للمعادن في الدرع العربي والغطاء الرسوبي على مدى 50 عاما، و2500 موقع منها معادن صناعية (لا فلزية).

واعتبر أن المعادن الصناعية تدخل في جميع الصناعات، إلى جانب أثرها الكبير في إيجاد الفرص الاستثمارية ذات الإسهام في دفع عجلة التنمية في مجال الصناعة وتقديمها كفرص استثمارية تدخل في الكثير من الصناعات بشكل رئيس أو ثانوي مثل خامات الفوسفات والبوكسيت ورمال السيليكا عالية النقاوة، والفلسبار وأحجار الزينة وكذلك الحجر الجيري، والدولوميت، إضافة إلى عديد من المعادن المهمة .