الدور الإيوائية بالرياض تنفذ زيارات لأيتامها لعدد من المناطق تشرفوا خلالها بالسلام على أمراء تلك المناطق

نفذت عدد من الدور والمراكز الايوائية واللجان التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض جملة من البرامج والانشطة خلال اجازة منتصف العام الدراسي .

اذ نظمت دار التربية الاجتماعية للبنين بالرياض رحلة للساحل الشرقي لـ 26 يتيماً امتدت لـ 10 ايام بغية الترويح عنهم والاطلاع على ابرز معالم المنطقة الشرقيه قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني ، وشملت الرحلة زيارات للاماكن السياحية والترفيهيه وكورنيشي الدمام والخبر ، وبعض البرامج المنوعة ،كما نظمت دار التربية الاجتماعية بمحافظة شقراء رحلة الى منطقة القصيم شملت زيارة لمهرجان الحنيني بعنيزه تلبية لدعوة من اللجنة المنظمه ، وتشرف خلالها الابناء بالسلام على سمو امير منطقة القصيم الامير فيصل بن مشعل بن سعود والتقاط الصور التذكارية معه .

في حين نظمت دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالرياض يوما مفتوحاً بالتعاون مع ” فريق بصمات التطوعي ” اشتمل على برنامج ترفيهي ومسابقات والعاب خفيفه وحفل شواء بمشاركة النزلاء من كبار السن. بينما مكّنت لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الزلفي المستفيدين من خدماتها والاهالي من المشاركة في دورة ” الاسعافات الأوليه ” ضمن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية والذي نظمته هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتنسيق مع اللجنة ذاتها .اما بقية الدور والمراكز في الرياض والمحافظات التابعة لها فقد نفذت برامج وانشطة ترفيهيه واجتماعيه داخلية مراعاة لظروف الاجواء الباردة .

يُذكر ان الفروع التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض تحرص على اقامة برامج منوعه طيلة العام ، وتستغل المناسبات الوطنيه والاجازات بتكثيف برامجها بغية الترويح والترفيه عن المشمولين بالرعاية والمستفيدين من خدماتها .