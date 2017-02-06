 العفو الدولية: النظام السوري قتل 13 ألف شخص بإعدامات جماعية بسجن صيدنايا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 6 فبراير 2017 ميلاديا

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العفو الدولية: النظام السوري قتل 13 ألف شخص بإعدامات جماعية بسجن صيدنايا

العفو الدولية: النظام السوري قتل 13 ألف شخص بإعدامات جماعية بسجن صيدنايا
المناطق - وكالات

قالت منظمة العفو الدولية إن النظام السوري قتل نحو 13 الف سجين في إعدامات جماعية.

وحسب المنظمة في تقريرها اليوم فإن هؤلاء الأشخاص قتلوا في الفترة بين عام 2011 و2015 دون إجراءات قانونية بسجن صيدنايا سيء السمعة القريب من العاصمة السورية دمشق.

وأوضحت المنظمة أن أغلب الذين تم إعدامهم مدنيون.

وقالت المنظمة في تقريرها إن الحكومة السورية تتعمد إضافة لذلك احتجاز السجناء في ظروف غير إنسانية وتعذيبهم واغتصابهم أو حرمانهم من الغذاء والماء والرعاية الصحية وإن النظام السوري قتل من خلال “سياسة الإبادة” التي ينتهجها عدداً كبيراً من السجناء.

وأوضحت المنظمة أن هذه الممارسات تعتبر جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان إن تقريرها يستند إلى مقابلات مع 84 شاهداً من بينهم حراس وضباط وسجناء سابقون بالسجن بالإضافة إلى قضاة ومحامين.

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