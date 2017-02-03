الوهابي: “سباهي” عززت ريادة المملكة في مجال الاعتماد الصحي

أكد الدكتور سالم الوهابي المدير العام للمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي)، أن المركز يعمل على تعزيز ريادة المملكة في مجال الاعتماد الصحي ومعايير الجودة الصحية على مستوى دول الخليج العربي والمنطقة عموما، مشيراً إلى قرار مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في دورته الـ 32 بالرياض ، الذي أقر معايير الاعتماد السعودية مرجعية لدول المجلس. لافتاً إلى تلقي المركز دعوات رسمية من دول عديدة ( البحرين وسلطنة عمان وتونس والمغرب وتركيا ) للمساعدة في بناء هيئات الاعتماد الصحي الوطنية لديها.

وثمن الوهابي الزيارة التي قام بها وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة ، لمنصة المركز في معرض الصحة العربي في دبي بالامارات العربية المتحدة، وأثنى على دعم الوزير وحفزه المستمر للمركز، الذي شارك في المعرض الذي يشكل أكبر تجمع طبي على مستوى المنطقة وثاني أكبر تجمع طبي على مستوى العالم، ويتيح المجال لجذب الكفاءات الصحية للعمل مع (سباهي) مقيمين معتمدين ، و وقال إن المعرض كان فرصة للالتقاء مع الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ” الاسكوا” المشرفة والمراقبة على هيئات الاعتماد الصحي في العالم ، وقد حصل ( سباهي) على اعترافها.

وأشار الوهابي إلى أن التجمع أتاح فرصة كبيرة للاطلاع على تجارب هيئات الاعتماد الصحي العالمية الأخرى وآخر ماتم التوصل إليه في مجال وضع المعايير وتطوير طرق التقييم ، وبحث سبل التعاون معهم، وأهم تلك الهيئات : هيئة الاعتماد الأمريكية وهيئة الاعتماد الكندية وهيئة المعايير الصحية الاسترالية والتي تتواجد سنويا في معرض دبي.