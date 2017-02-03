دبلوماسي روسي: يجب إعادة الاتصالات المباشرة بين الوزارات الأمريكية والروسية

قال دبلوماسي روسي كبير اليوم الاثنين إن من الممكن أن تستعيد الوزارات في الولايات المتحدة وروسيا قنوات الاتصال المباشرة مع بعضها البعض كخطوة أولى لإعادة بناء العلاقات الثنائية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين قالا إنهما يودان إصلاح العلاقات بين البلدين التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها بعد الحرب الباردة بعد أن ضمت موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف لدورية (سكيوريتي إندكس) التي يوجد مقرها في موسكو في مقابلة نشرت اليوم الاثنين إن إعادة العلاقات بين الوزارات والوكالات في البلدين ضرورية الآن.

وأضاف “إعادة ضبط الاتصالات بين الوزارات والوكالات بشكل أو آخر لازمة منذ فترة طويلة” وقال إن الاتصالات مجمدة منذ عام 2014.

واتهمت أجهزة مخابرات أمريكية موسكو برعاية متسللين إلكترونيين لمحاولة التأثير على نتائج الانتخابات الأمريكية التي جرت العام الماضي لصالح ترامب وهي مزاعم تنفيها روسيا.

وقال ريابكوف إن موسكو لديها الكثير من التساؤلات للمسؤولين الأمريكيين بشأن الأمن الإلكتروني مشيرا إلى هجمات متسللين على مواقع روسية.

كما رفض فكرة موافقة موسكو على خفض الأسلحة النووية مقابل رفع العقوبات.

وطرح ترامب في مقابلة مع صحيفة الشهر الماضي احتمال رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا بشأن القرم في إطار اتفاق يشمل خفض الأسلحة النووية.

وقال ريابكوف إن الفكرة “غير مشجعة”.

وأضاف “لن نبحث العقوبات ولن نبحثها”.