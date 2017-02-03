 أمير منطقة الرياض يقيم مأدبة عشاء تكريماً لرئيس جمهورية تاتارستان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 7 فبراير 2017 ميلاديا

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أمير منطقة الرياض يقيم مأدبة عشاء تكريماً لرئيس جمهورية تاتارستان

أمير منطقة الرياض يقيم مأدبة عشاء تكريماً لرئيس جمهورية تاتارستان
واس - الرياض

أقام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في قصره بالرياض اليوم مأدبة عشاء تكريماً لفخامة الرئيس رستم مينيخانوف رئيس جمهورية تتارستان .
وقبيل المأدبة، صافح ، فخامة رئيس جمهورية تتارستان , أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب المعالي وكبار المسؤولين، فيما صافح سمو أمير منطقة الرياض الوفد المرافق لفخامته .
حضر مأدبة العشاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ومعالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل ومعالي وزير التجارة والاستثمار الوزير المرافق الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ومعالي وكيل إمارة منطقة الرياض الأستاذ عبدالله بن مجدوع القرني ومعالي المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض الأستاذ سحمي بن شويمي بن فويز وسفير روسيا الاتحادية لدى المملكة أوليغ أوزيروف .

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