 اليمن: مقاتلات التحالف تقصف مواقع الميليشيات في تعز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 7 فبراير 2017 ميلاديا

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اليمن: مقاتلات التحالف تقصف مواقع الميليشيات في تعز

اليمن: مقاتلات التحالف تقصف مواقع الميليشيات في تعز
المناطق - وكالات

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، غارات جوية على مواقع متفرقة يسيطر عليها الحوثيون والقوات العسكرية الموالية للمخلوع علي عبدالله صالح، في محافظة تعز (275 كيلومتراً جنوب صنعاء).

وقالت مصادر في المقاومة الشعبية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن مقاتلات التحالف قصفت مواقع متفرقة “لميليشيات” الحوثي وصالح في منطقتي الشقيراء ومفرق الوازعية غرب تعز.

يأتي ذلك في حين أفشل رجال الجيش والمقاومة الشعبية، هجوماً “للميليشيات” مصحوباً بقصف عنيف، على مواقع الجيش والمقاومة جنوب شرق المدينة، وأجبروهم على التراجع، بعد اشتباكات استمرت لساعات، حسب المصادر ذاتها.

وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات خلفت قتيلين في صفوف الحوثيين وقوات صالح وإصابة ثلاثة آخرين، في حين أصيب أحد رجال الجيش.

وأضافت المصادر، أن الأحياء السكنية بمنطقة الضباب غرب المدينة تعرضت للقصف بقذائف المدفعية من الحوثيين وقوات صالح من مواقع تمركزهم غرب المدينة، ما أدى إلى إصابة مدني.

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