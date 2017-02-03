‏لشرح المعتقد الإسلامي .. فتح أبواب 150 مسجدا في بريطانيا‬ أمام أتباع الديانات الأخرى

فتح أكثر من 150 مسجداً بعموم المملكة المتحدة، أمس الأحد، أبوابه أمام أتباع الديانات الأخرى في البلاد، ضمن فعالية “زُر مسجدي”، التي ينظمها مجلس مسلمي بريطانيا للعام الثالث على التوالي.

وتهدف الفعالية إلى تخطي الأنباء السلبية الواردة في وسائل الإعلام، والوصول إلى مواطني بريطانيا، بغية شرح المعتقد الإسلامي لهم وتعريفهم بالمسلمين .

وفي إطار الفعالية، عرضت مساجد المملكة المتحدة التي تتشكل من إنجلترا وويلز وإسكتلندا وشمال إيرلندا، لوحات للتعريف بالمفاهيم الأساسية للإسلام، إلى جانب توزيع منشورات حول الإسلام.

وزار رئيس حزب العمال البريطاني، جيريمي كوربين، مسجد فنزبري بارك، الواقع شمالي العاصمة لندن.