مغردون لوزارة التعليم نطالب بتقديم الاختبارات قبل رمضان

امتلأت صفحات تويتر من عدد كبير من المغردين مطالبين بـ #تقديم_الاختبارات_قبل_رمضان، في هاشتاقٍ استدعى انتباه وزارة التعليم، حيث جاء رد متحدثها بعدم الاستجابة ؛ بذريعة الالتزام بخطة التقويم الدراسي.

المغردون لم يرفعوا راية الاستسلام بعد؛ بل بدأوا بالرد على تغريدة المتحدث، مستعرضين إيجابيات “التقديم” على الطالب والمجتمع، وسلبية إبقاء الأمر على ماهو عليه، حيث درجات الحرارة المرتفعة، وصعوبة الاختبار والطلاب صيام!

– عبدالمجيد آل مبارك

“الخطة يمكن التعديل عليها وفق مصلحة الطلاب والطالبات، بما ينعكس على تحصيلهم العلمي”.

– بندر العتيبي

“إلغاء إجازة الأسبوع في منتصف الفصل الدراسي الحالي، وتقديم الامتحانات، أسهل وأفضل طريقة، مالفائدة من إجازة الأسبوع؟”.

– نواف الديحاني

“في المدن ماعندنا مشكلة، بس ترى المعلمين خارج مناطقهم صعب عليهم، وخاصةً المعلمات، حالتهن حالة، لابد تتعاون الوزارة مع معلميها ومعلماتها”.

كما عبر المغرد بن نحيت بقوله تلغى الإجازة التي في شهر ٧وتقدم الاختبارات هذا مانتمناه

وذكر أبو عبدالعزيز أن رمضان القادم صيفا حارا فمن الأفضل مراعاة ذلك وتقديم الاختبارات.

السؤال هنا هل تستجيب وزارة التعليم لتلك المطالب علما بان سياسية التعليم هدفها الأسمى مصلحة الطالب