هلال الباحة يقيم دوره لعدد (26) طالباً بمقر المكتب التعاوني للدعوه والارشاد بمحافظة الحجره

أقامت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة دوره لبرنامج الامير نايف في الإسعافات الأولية بمقر المكتب التعاوني للدعوه والارشاد بمحافظة الحجره بمنطقة الباحة لعدد (26) طالباً وتضمنت الدورة عدة مواضيع عن كيفية التعامل مع بعض الحالات الإسعافية وكيفية عمل الإنعاش القلبي الرئوي وكيفية التعامل مع الحالات القلبية الطارئة وبعض المهارات الإسعافية في حالات النزيف والكسور

قدم الدورة كلاً من مدير إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة المدرب عبدالخالق أحمد الزهراني ومير مركز إسعاف الحجرة الأخصائي حمزة أحمد الزهراني

من جهتهم أعرب منسوبوا المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به هئية الهلال الاحمر السعودي من عمل انساني لخدمة المواطنين والمقيمين .