واشنطن ومينيسوتا تحذران من الفوضى حال إعادة تطبيق حظر السفر

استؤنفت المعركة القانونية الاثنين حول الأمر المثير للجدل المتعلق بالهجرة الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث حذرت ولايتا واشنطن ومينسوتا إحدى محاكم الاستئناف من أن إعادة العمل بحظر السفر سوف “يطلق العنان للفوضى”.

وتم التقدم بطعون قانونية في جميع أنحاء الولايات المتحدة ضد القرار الذي يمنع دخول معظم المواطنين من سبع دول يشكل المسلمون فيها الأغلبية.

ومع ذلك، كان حكم قاض يوم الجمعة الماضي في ولاية واشنطن هو الذي أمر بتعليق مؤقت في جميع أنحاء الولايات المتحدة للأمر الذي أصدره ترامب.

وأكدت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو هذا القرار في حكم أولى أمس الأحد، وأيدت محاميي المدعين في القضية، وهما ولايتا واشنطن ومينيسوتا، اللتان انضمتا إلى الدعوى.

ومنحت هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة الجانبين مهلة حتى اليوم الاثنين لتقديم المزيد من المذكرات القانونية قبل إصدار القرار النهائي.

وقال محامو ولايتي واشنطن ومينيسوتا في إيجازهم إن حظر السفر تسبب في “أضرار غير عادية ولا يمكن تعويضها” للسكان والشركات.

وفي مذكرات قانونية مقدمة لمحكمة استئناف اتحادية، قالت الولايتان في طعنهما ضد القرار التنفيذي: “في 27 يناير (كانون الثاني)، أطلق الرئيس ترامب العنان للفوضى عبر توقيع الأمر التنفيذي المعني في القضية”.

كما قالت الولايتان إن إعادة تطبيق حظر السفر “سوف يعيد هذه الأضرار، من تشتيت للأسر وتقطع السبل بالطلبة الجامعيين ومنع السفر”.