 ترامب يتعهد بـ”برامج قوية” لفحص المهاجرين واللاجئين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 7 فبراير 2017 ميلاديا

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ترامب يتعهد بـ”برامج قوية” لفحص المهاجرين واللاجئين

ترامب يتعهد بـ”برامج قوية” لفحص المهاجرين واللاجئين
المناطق - وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة بحاجة إلى “برامج قوية” لفحص الأشخاص الراغبين في الهجرة واللجوء.

ويأتي هذا التأكيد الجديد من جانب ترامب، في الوقت الذي تنظر فيه المحاكم الطعن المقدم على الأمر التنفيذي الذي أصدره لمنع دخول المهاجرين واللاجئين من سبع دول مسلمة.

وقال ترامب لأفراد من الجيش بعد زيارة مقر القيادة المركزية في فلوريدا، التي تشرف على العمليات الأمريكية في العراق وأفغانستان وأماكن أخرى، “نحن بحاجة إلى برامج قوية تسمح بدخول الأشخاص الذين يحبوننا ويريدون أن يحبوا بلدنا وينتهي بهم الأمر بحب بلدنا ، ولا تسمح بدخول الأشخاص الذين يريدون تدميرنا وتدمير بلادنا”.

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