جيش غير مألوف .. روسيا تطلق برنامج تكوين عسكري للأطفال

وأطلقت روسيا برنامج تكوين عسكري للأطفال، وقد انضم قرابة 42 ألف طفل في روسيا إلى جيش “يون آرميا”، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الاثنين.

ويخضع الأطفال المتطوعون في دورات الجيش للتدريب على حمل السلاح، كما تزرع لديهم أفكار عن “حب الوطن” والتشبث به.

ويؤدي المتطوعون قسما يلتزمون بمواجبه، أن يواظبوا على دراستهم بجدية، فضلا عن أداء التمارين الرياضية، بغرض تأهيل أنفسهم لخدمة البلاد و”استعادة أمجادها”.

وكان المسؤول في الجيش الروسي، أليكساندر كولماكوف، قال أثناء إطلاق البرنامج، إنه يسعى إلى إحياء تقليد قديم، حتى يصبح الجيل الجديد على وعي بتاريخه، فيكون قادرا على بناء مستقبل لامع لنفسه.

ولقي “الجيش الطفولي” في روسيا انتقادات واسعة، إذ اعتبره البعض مؤذيا لنفسية الصغار الذين لا يزالون في مرحلية عمرية يتوجب أن يتفرغوا فيها للدراسة والأنشطة المناسبة لهم.