 جيش غير مألوف .. روسيا تطلق برنامج تكوين عسكري للأطفال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 7 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الجيش اليمني يُفشل هجوما للميلشيا الانقلابية شرق تعز العقوبات الأمريكية ضد إيران تعزز ارتفاع أسعار النفط وظائف شاغرة في شركة الاتصالات السعودية دراسة: 8 طرق للتخلص من الكآبة الكنيست الإسرائيلي يقر قانون يتيح الاستيلاء على أرض فلسطينية السفارة الأمريكية ببغداد تحذر من هجمات محتملة على فنادق جيش غير مألوف .. روسيا تطلق برنامج تكوين عسكري للأطفال ترامب يتعهد بـ”برامج قوية” لفحص المهاجرين واللاجئين واشنطن ومينيسوتا تحذران من الفوضى حال إعادة تطبيق حظر السفر هلال الباحة يقيم دوره لعدد (26) طالباً بمقر المكتب التعاوني للدعوه والارشاد بمحافظة الحجره مغردون لوزارة التعليم نطالب بتقديم الاختبارات قبل رمضان ‏لشرح المعتقد الإسلامي .. فتح أبواب 150 مسجدا في بريطانيا‬ أمام أتباع الديانات الأخرى

جيش غير مألوف .. روسيا تطلق برنامج تكوين عسكري للأطفال

جيش غير مألوف .. روسيا تطلق برنامج تكوين عسكري للأطفال
المناطق - وكالات

المألوف في الجيوش حول العالم، هو أن يكون جنودها ومتطوعوها أفرادا بالغين تخطوا عامهم الثامن عشر، بالنظر إلى ما يتقضيه التكوين العسكري من صرامة وقسوة، لكن روسيا خاضت تجربة مغايرة في السنوات الأخيرة.

وأطلقت روسيا برنامج تكوين عسكري للأطفال، وقد انضم قرابة 42 ألف طفل في روسيا إلى جيش “يون آرميا”، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الاثنين.

ويخضع الأطفال المتطوعون في دورات الجيش للتدريب على حمل السلاح، كما تزرع لديهم أفكار عن “حب الوطن” والتشبث به.

ويؤدي المتطوعون قسما يلتزمون بمواجبه، أن يواظبوا على دراستهم بجدية، فضلا عن أداء التمارين الرياضية، بغرض تأهيل أنفسهم لخدمة البلاد و”استعادة أمجادها”.

وكان المسؤول في الجيش الروسي، أليكساندر كولماكوف، قال أثناء إطلاق البرنامج، إنه يسعى إلى إحياء تقليد قديم، حتى يصبح الجيل الجديد على وعي بتاريخه، فيكون قادرا على بناء مستقبل لامع لنفسه.

ولقي “الجيش الطفولي” في روسيا انتقادات واسعة، إذ اعتبره البعض مؤذيا لنفسية الصغار الذين لا يزالون في مرحلية عمرية يتوجب أن يتفرغوا فيها للدراسة والأنشطة المناسبة لهم.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>