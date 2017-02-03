السفارة الأمريكية ببغداد تحذر من هجمات محتملة على فنادق

قالت السفارة الأمريكية في بغداد اليوم الاثنين إنها قيدت تحركات موظفيها بعد تلقيها تهديدات “ذات مصداقية بشن هجمات محتملة على فنادق يرتادها غربيون”.

وذكرت رسالة أمنية طارئة موجهة للمواطنين الأمريكيين على موقع السفارة على الانترنت “للتذكير.. ينبغي للمواطنين الأمريكيين التزام أقصى درجات الوعي الأمني واتخاذ الإجراءات الملائمة لتعزيز أمنهم الشخصي في كل الأوقات عندما يقيمون ويعملون بالعراق”.

ولم تقدم السفارة تفاصيل بشأن طبيعة التهديدات.

ونصحت السلطات الأمريكية المواطنين بتجنب السفر إلى العراق محذرة من احتمال تعرضهم للخطف على أيدي جماعات سياسية مسلحة أو عصابات أو سقوطهم ضحايا لتفجيرات ينفذها تنظيم داعش.

كان ثلاثة متعاقدين مع وزارة الدفاع خطفوا في يناير(كانون الثاني) 2016 في بغداد وأطلق سراحهم بعدها بشهرين هم أول أمريكيين يتعرضون للخطف في العراق منذ انسحاب القوات الأمريكية عام 2011.

والعراق واحد من سبع بلدان ذات أغلبية مسلمة شملها الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر مواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة بشكل مؤقت ووصفته بغداد بأنه غير منصف.