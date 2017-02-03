 السفارة الأمريكية ببغداد تحذر من هجمات محتملة على فنادق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 7 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الجيش اليمني يُفشل هجوما للميلشيا الانقلابية شرق تعز العقوبات الأمريكية ضد إيران تعزز ارتفاع أسعار النفط وظائف شاغرة في شركة الاتصالات السعودية دراسة: 8 طرق للتخلص من الكآبة الكنيست الإسرائيلي يقر قانون يتيح الاستيلاء على أرض فلسطينية السفارة الأمريكية ببغداد تحذر من هجمات محتملة على فنادق جيش غير مألوف .. روسيا تطلق برنامج تكوين عسكري للأطفال ترامب يتعهد بـ”برامج قوية” لفحص المهاجرين واللاجئين واشنطن ومينيسوتا تحذران من الفوضى حال إعادة تطبيق حظر السفر هلال الباحة يقيم دوره لعدد (26) طالباً بمقر المكتب التعاوني للدعوه والارشاد بمحافظة الحجره مغردون لوزارة التعليم نطالب بتقديم الاختبارات قبل رمضان ‏لشرح المعتقد الإسلامي .. فتح أبواب 150 مسجدا في بريطانيا‬ أمام أتباع الديانات الأخرى

السفارة الأمريكية ببغداد تحذر من هجمات محتملة على فنادق

السفارة الأمريكية ببغداد تحذر من هجمات محتملة على فنادق
المناطق - وكالات

قالت السفارة الأمريكية في بغداد اليوم الاثنين إنها قيدت تحركات موظفيها بعد تلقيها تهديدات “ذات مصداقية بشن هجمات محتملة على فنادق يرتادها غربيون”.

وذكرت رسالة أمنية طارئة موجهة للمواطنين الأمريكيين على موقع السفارة على الانترنت “للتذكير.. ينبغي للمواطنين الأمريكيين التزام أقصى درجات الوعي الأمني واتخاذ الإجراءات الملائمة لتعزيز أمنهم الشخصي في كل الأوقات عندما يقيمون ويعملون بالعراق”.

ولم تقدم السفارة تفاصيل بشأن طبيعة التهديدات.

ونصحت السلطات الأمريكية المواطنين بتجنب السفر إلى العراق محذرة من احتمال تعرضهم للخطف على أيدي جماعات سياسية مسلحة أو عصابات أو سقوطهم ضحايا لتفجيرات ينفذها تنظيم داعش.

كان ثلاثة متعاقدين مع وزارة الدفاع خطفوا في يناير(كانون الثاني) 2016 في بغداد وأطلق سراحهم بعدها بشهرين هم أول أمريكيين يتعرضون للخطف في العراق منذ انسحاب القوات الأمريكية عام 2011.

والعراق واحد من سبع بلدان ذات أغلبية مسلمة شملها الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر مواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة بشكل مؤقت ووصفته بغداد بأنه غير منصف.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>