 العقوبات الأمريكية ضد إيران تعزز ارتفاع أسعار النفط | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 7 فبراير 2017 ميلاديا

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العقوبات الأمريكية ضد إيران تعزز ارتفاع أسعار النفط

العقوبات الأمريكية ضد إيران تعزز ارتفاع أسعار النفط

استهل النفط الخام تعاملات الأسبوع على تسجيل مكاسب سعرية أعقبها تماسك الأسعار مدفوعة بالمخاوف من العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران إلى جانب تراجع الدولار الأمريكي أمام بقية العملات الرئيسة، إضافة إلى تواصل الخطوات الناجحة المشتركة بين دول أوبك والمنتجين المستقلين نحو تقييد المعروض العالمي بسحب نحو 1.8 مليون برميل يوميا من المعروض النفطي العالمي.

وقال رالف فالتمان المحلل بشركة “اكسبرو” للخدمات النفطية، أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران عززت نمو الأسعار، وجاءت داعمة ومساندة لهدف اتفاق خفض الإنتاج وهو رفع الأسعار واستعادة التوازن بين العرض والطلب، وفقاً لـ”الاقتصادية”.

وبين أن إيران – التي حصلت على شبه إعفاء من اتفاق خفض الإنتاج – أجبرت مرة أخرى على وقف الإسراع في نمو الإنتاج نتيجة فرض عقوبات عليها في ضوء توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة التي تتخذ سياسات صارمة تجاه إيران.

وأشار إلى أن العقوبات الجديدة التي فرضها الكونجرس ضد إيران ستجعل من المستحيل عمليا إقدام شركات أمريكية أو دولية على العمل في السوق الإيراني، ما سيضعف فرص تنمية القطاع النفطي الذي يحتاج إلى استثمارات دولية كبيرة من أجل تلبية خطط زيادة الإنتاج التي تسعى إليها البلاد.

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