 إيرانيان وراء أكبر جرائم الاغتصاب في السويد.. عشرات الفتيات بينهن قاصرات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 7 فبراير 2017 ميلاديا

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إيرانيان وراء أكبر جرائم الاغتصاب في السويد.. عشرات الفتيات بينهن قاصرات

إيرانيان وراء أكبر جرائم الاغتصاب في السويد.. عشرات الفتيات بينهن قاصرات
المناطق - وكالات

تناولت الصحافة السويدية بشكل واسع أصداء قضية أكبر جرائم الاغتصاب في تاريخ البلد، بطلاها إيرانيان دِينا باغتصاب عشرات الفتيات بينهن قاصرات.

ودانت محكمة بمدينة غوتنبرغ، غرب السويد، الإيرانيين الذين قاما باغتصاب عشرات الفتيات، من خلال وضع حبوب هلوسة لهن في المشروبات، ومن ثم التقاط عشرات آلاف الصور ومقاطع الفيديو للضحايا أثناء ارتكاب الجرائم.

ونشرت صحيفة “إكسبرسن”، واسعة الانتشار تقريراً مفصلاً جاء فيه أن شاباً إيرانياً يدعى برديا بجوهي، يبلغ من العمر 26 عاماً ويعمل كمنسق حفلات، برفقة صديقه نافيد أطلسي البالغ من العمر 51 عاما، وهو تاجر يمتلك عدة مطاعم ونواد ليلية في مدينة غوتنبرغ، قاما باغتصاب عشرات المراهقات السويديات والتقاط 41 ألف صورة و1700 مقطع فيديو لعمليات الاغتصاب.

وكان منسق الحفلات يقوم باصطحاب الفتيات لأحد النوادي الليلية الفاخرة الذي يملكه شريكه في الجريمة، وبعد إعطاء الفتيات حبوبا مهلوسة في المشروب، كانا يأخذان الفتيات وهن فاقدات الوعي لإحدى الشقق التابعة لهما ويقومان باغتصابهن وتصوير عملية الاغتصاب.

وحكمت المحكمة السويدية على منسق الحفلات برديا بجوهي بالسجن 6 سنوات، بينما حكمت على نويد أطلسي صاحب النوادي بالسجن 9 سنوات.

وتمكنت السلطات من الكشف عن هوية الرجلين بعد ما قدمت فتاة سويدية شكوى ضدهما في مارس/آذار 2016 بتهمة الاغتصاب.

وإثر ذلك استدعت الشرطة برديا بجوهي للتحقيق ووجد المحققون في هاتفه الآيفون أكثر من 41 ألف صورة و1700 مقطع مصور من عمليات الاغتصاب التي قام بها برفقة أطلسي.

 

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