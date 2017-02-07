روسيا تسلم إيران 149 طناً من اليورانيوم المُركّز

أعلن مسؤولو المنظمة الإيرانية للطاقة النووية أن إيران ستتسلم، الثلاثاء، الشحنة الأخيرة من 149 طناً من اليورانيوم المركز أو الكعكة الصفراء، التي تسلمها روسيا لإيران في إطار الاتفاق النووي مع القوى الكبرى.

وقال رئيس المنظمة، علي أكبر صالحي، لوكالة الأنباء الإيرانية فارس إن “الشحنة الأولى من الكعكة الصفراء وصلت في 26 كانون الثاني/يناير بالطائرة وستصل الشحنة الأخيرة الثلاثاء”.

وأضاف أنه منذ دخول الاتفاق النووي مع القوى الكبرى حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2016 “استوردنا 210 أطنان من اليورانيوم المركز، وأرسلنا مقابلها إلى الخارج يورانيوم مخصب بنسبة 3.5 بالمئة” بموجب نص الاتفاق. وأكد بهروز كمالوندي، المتحدث باسم المنظمة، أن هذه الشحنات تم تسلمها من روسيا.

وكانت إيران وقعت في تموز/يوليو 2015 اتفاقاً نووياً مع دول مجموعة “5+1” (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا) أنهى أزمة استمرت سنوات.

ووافقت طهران بموجب هذا الاتفاق على الحد من برنامجها النووي، بما في ذلك خفض مخزونها من اليورانيوم القليل التخصيب إلى 300 كيلوجرام لمدة حوالي 10 سنوات، مقابل رفع جزء من العقوبات الدولية.

ووصف الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الاتفاق بالسيء جداً. وقال نائبه مايك بنس إن الإدارة الجديدة تجري تقييماً للاتفاق قبل اتخاذ قرار.