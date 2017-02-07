 روسيا تسلم إيران 149 طناً من اليورانيوم المُركّز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 7 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

كم عدد المركبات المسموح بملكيتها للمواطن والمقيم ؟ “حساب المواطن”: لا حد أعلى للتسجيل في البرنامج.. الـ 20 ألف ريال وُضع كمثال تقلبات جوية من الأربعاء إلى الجمعة.. و “الأرصاد” تحذر روسيا تسلم إيران 149 طناً من اليورانيوم المُركّز لهذا السبب.. السهر يدلل على ذكائك المجمعة.. غادر محطة وقود بخرطوم البنزين” .. ففجر المحطة (فيديو) إيرانيان وراء أكبر جرائم الاغتصاب في السويد.. عشرات الفتيات بينهن قاصرات الجيش اليمني يُفشل هجوما للميلشيا الانقلابية شرق تعز العقوبات الأمريكية ضد إيران تعزز ارتفاع أسعار النفط وظائف شاغرة في شركة الاتصالات السعودية دراسة: 8 طرق للتخلص من الكآبة الكنيست الإسرائيلي يقر قانون يتيح الاستيلاء على أرض فلسطينية

روسيا تسلم إيران 149 طناً من اليورانيوم المُركّز

روسيا تسلم إيران 149 طناً من اليورانيوم المُركّز
المناطق - وكالات

أعلن مسؤولو المنظمة الإيرانية للطاقة النووية أن إيران ستتسلم، الثلاثاء، الشحنة الأخيرة من 149 طناً من اليورانيوم المركز أو الكعكة الصفراء، التي تسلمها روسيا لإيران في إطار الاتفاق النووي مع القوى الكبرى.

وقال رئيس المنظمة، علي أكبر صالحي، لوكالة الأنباء الإيرانية فارس إن “الشحنة الأولى من الكعكة الصفراء وصلت في 26 كانون الثاني/يناير بالطائرة وستصل الشحنة الأخيرة الثلاثاء”.

وأضاف أنه منذ دخول الاتفاق النووي مع القوى الكبرى حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2016 “استوردنا 210 أطنان من اليورانيوم المركز، وأرسلنا مقابلها إلى الخارج يورانيوم مخصب بنسبة 3.5 بالمئة” بموجب نص الاتفاق. وأكد بهروز كمالوندي، المتحدث باسم المنظمة، أن هذه الشحنات تم تسلمها من روسيا.

وكانت إيران وقعت في تموز/يوليو 2015 اتفاقاً نووياً مع دول مجموعة “5+1” (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا) أنهى أزمة استمرت سنوات.

ووافقت طهران بموجب هذا الاتفاق على الحد من برنامجها النووي، بما في ذلك خفض مخزونها من اليورانيوم القليل التخصيب إلى 300 كيلوجرام لمدة حوالي 10 سنوات، مقابل رفع جزء من العقوبات الدولية.

ووصف الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الاتفاق بالسيء جداً. وقال نائبه مايك بنس إن الإدارة الجديدة تجري تقييماً للاتفاق قبل اتخاذ قرار.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>